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"Белоруснефть" планирует с 2022 года развивать сеть супербыстрых электрозарядных станций, сообщил заместитель генерального директора по строительству, общим вопросам и идеологической работе предприятия Андрей Котик на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.





В прошлом году указом Президента "Белоруснефть" получила статус государственного оператора по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей. "Сегодня это 129 зарядных станций. Уже сейчас на электромобиле можно беспрепятственно перемещаться по основным трассам страны, не боясь остаться без электроэнергии. Мы этим очень сильно удивили участников автопробега на электромобилях из Монте-Карло до Санкт-Петербурга. В 2021 году таких станций будет 500, а с 2022 года начинаем развивать сеть супербыстрых зарядных станций. Живой интерес проявляют финансирующие организации: мы активно общаемся с Европейским инвестиционным банком, ЕБРР, Всемирным банком", - сказал Андрей Котик.

Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. В ходе конференции будут проанализированы основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обсуждены технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.