|
"Белоруснефть" планирует с 2022 года развивать сеть супербыстрых электрозарядных станций
26.09.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
"Белоруснефть" планирует с 2022 года развивать сеть супербыстрых электрозарядных станций, сообщил заместитель генерального директора по строительству, общим вопросам и идеологической работе предприятия Андрей Котик на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом году указом Президента "Белоруснефть" получила статус государственного оператора по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей. "Сегодня это 129 зарядных станций. Уже сейчас на электромобиле можно беспрепятственно перемещаться по основным трассам страны, не боясь остаться без электроэнергии. Мы этим очень сильно удивили участников автопробега на электромобилях из Монте-Карло до Санкт-Петербурга. В 2021 году таких станций будет 500, а с 2022 года начинаем развивать сеть супербыстрых зарядных станций. Живой интерес проявляют финансирующие организации: мы активно общаемся с Европейским инвестиционным банком, ЕБРР, Всемирным банком", - сказал Андрей Котик.
Международная отраслевая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белоруснефть" планирует с 2022 года развивать сеть супербыстрых электрозарядных станций, сообщил заместитель генерального директора по строительству, общим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)