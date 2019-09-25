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Лукашенко: Беларусь не будет дружить с Западом против России

26.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конфликт на Донбассе необходимо решить силами трех братских стран: Украины, России и Беларуси. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Встреча Александра Лукашенко и журналистов из Украины проходит во Дворце Независимости. С представителями украинских СМИ в формате прямого диалога белорусский лидер встречается впервые. Поэтому и внимание ко встрече повышенное. Вопросов и тем много.

Приветствуя гостей, Александр Лукашенко напомнил, что у Беларуси и Украины общие корни и история. Страны сотрудничают во всех сферах. Минск старается помогать своим братьям и соседям. Минск уже пять лет является площадкой для мирных переговоров по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Беларусь крайне заинтересована в прочном мире, стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах белорусов. Мы будем делать все от нас зависящее для достижения мира на Украине», – сказал президент Беларуси.

В ходе встречи Александр Лукашенко высказал позицию, что Украина должна быть единой и неделимой. Привел в пример Югославию, которую поделили на части. Также президент сказал, что Беларусь готова принять участие в восстановлении Донбасса. Лукашенко твердо заявил, что против России Беларусь дружить ни с кем не собирается и делать выбор между Западом и Востоком тоже не будет. Президент пояснил свою позицию.

«Мы же не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится это вам или нет, это моя позиция об отношениях с Российской Федерацией, о союзе с Россией. У нас состоялся референдум. Четыре пятых населения высказались за добрые союзнические отношения с Российской Федерацией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Тем более, будем откровенны, когда нам было трудно, кроме России и Китая, нас по большому счету никто и не поддерживал», – отметил Лукашенко.

Встреча президента с представителями СМИ Украины проходит накануне Второго Форума регионов, который пройдет в начале октября в украинском Житомире. Там же запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Напомним, Первый Форум регионов состоялся в Гомеле в прошлом году. Товарооборот взаимной торговли между странами за 2018 год составил 5,5 миллиардов долларов. 



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Президент республики впервые встречается с украинскими журналистами в формате прямого диалога.
 
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