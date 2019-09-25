Белорус Егор Герасимов обыграл полуфиналиста Уимблдона на турнире в Китае

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Белорусский теннисист Егор Герасимов (98-е место в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал турнира в китайском Ченду. Во втором круге турнира наш спортсмен неожиданно для многих обыграл первого сеяного турнира 19-ю ракетку мира американца Джона Изнера, который в прошлом сезоне доходил до полуфинала Уимблдона.

Встреча получилась упорной. Три сета заканчивались тай-брейками, в двух их которых успех праздновал белорус – 6:7 (11:13), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Матч продолжался около 2,5 часа.

За выход в полуфинал престижного турнира Егор Герасимов поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым (34). Матч предварительно состоится 27 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Турнир в Ченду завершится 29 сентября.