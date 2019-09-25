Источник материала: Новости Волковыска

1 октября нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан пенсионного возраста по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Гродненской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты и приуроченной к Международному дню пожилых людей, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гродненской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, пожизненного содержания с иждивением (пожизненной ренты), отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей смогут пожилые люди пенсионного возраста при предъявлении нотариусу личного паспорта и (или) пенсионного удостоверения.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро Гродненской области можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».