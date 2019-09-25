Ровесники мамонта и "Лесной Иерусалим". Налибокская пуща в проекте "Гродненщина: заповедный мир"

Источник материала: Ивьевский край

Налибоки – один из самых больших лесных массивов в Беларуси и Восточной Европе

Нетронутый лес, непроходимые болота, чистейшие реки и уникальные озера, полудикие лошади, зубры, благородные олени, единственный в стране питомник по воспроизводству тетеревов, партизанский лагерь и многое другое. Налибоки – один из самых больших лесных массивов в Республике Беларусь и во всей Восточной Европе, который сохранился практически в первозданном состоянии. Это целая страна в стране – загадочная и малоизученная, по площади равная Люксембургу или Москве, а по своеобразию природы, богатству мифов и историко-культурных образов – несравнимая и неповторимая.





Объединяющая пуща



Налибокская пуща раскинулась в бассейнах правых притоков Немана – Березины и Уссы, простираясь до Ошмянских гряд на севере и Минской возвышенности на востоке. Обширное зеленое пространство площадью 240 тысяч гектаров представляет собой уникальный по составу цельный массив болот и разнообразных по типологии лесов.







Пуща объединяет Минскую и Гродненскую области, на ее территории расположен республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» площадью 86,892 гектара – самый крупный в стране и единственный «под крылом» Министерства лесного хозяйства. Огромная международная значимость заказника «Налибокский» для сохранения биологического разнообразия подтверждается статусами ключевой ботанической территории и территории, важной для птиц.







Восемьдесят процентов пущи – непроходимый лес. Из-за труднодоступности и неплодородности почв она практически нетронута, мало заселена. Потому ее и называют в народе загадочной, неизвестной, Terra Incognitа. Ворота в пущу – деревня Налибоки Столбцовского района Минской области, но мы отправляемся изучать ее Гродненскую часть – в Ивьевском и Новогрудском районах.







– Заказник создан в 2012 году, – рассказывает наш гид по лесным тропам инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» Лариса Кулак. – С тех пор мы ведем кропотливую работу по сохранению и преумножению растительного и животного мира.









Чем была знаменита пуща По дороге Лариса – человек, влюбленный в свою профессию и отлично знающий историю родной земли и пущи, – взахлеб рассказывает о Налибокском крае – месте с богатейшим историческим прошлым. В знаменитых музеях Европы, в том числе в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, музеях Москвы, Кракова, Варшавы экспонируются изделия из Налибокского стекла. Здесь, в Налибоках, в 1717 году была основана передовая по тем временам Налибокская гута, то есть малый стеклозавод. Княжеские и королевские дворы закупали большими партиями изделия налибокских мастеров-стекольщиков.





В 1849 году известный в узких кругах князь Витгенштейн, владелец окрестных деревень, основал в Клетище завод по производству железа. Металлургический завод Хрептовичей в Вишневе имел примерно такие же масштабы.

В налибокских дебрях изготавливали известную на всю Литву водку, славившуюся своей крепостью. Спиртные напитки производились местными «предпринимателями» в широком ассортименте и даже вывозились в Варшаву, в Кенигсберг.







Путешествие в мир природы Проехав по гравийке до начала экологической тропы, вглубь леса мы отправляемся пешком. В заказнике «Налибокский» – две экологические тропы. Одна, адаптированная для людей с ограниченными возможностями, начинается рядом с деревней Белокорец Минской области, другая, по которой мы идем, – «Сябрынский перекресток» – кольцевая, длиной 960 метров, ведет через три биотопа: лесной, луговой и болотный.







– В прошлом году заказник посетили около 4,5 тысячи туристов, – рассказывает Лариса. – Эта цифра включает велосипедистов и любителей экологических троп. Не один год в пущу ездят байдарочники, чтобы сплавиться по Ислочи, студенты-экологи. Это настоящий Клондайк и для специалистов, ведущих научные исследования.











Как в пущу зубра вернули Красавцы белорусских лесов – исполины-зубры, величавые олени и лоси, пугливые косули, дикие кабаны, волки, лисы, бобры, выдры, ондатры, норки, белки, куницы – для всех этих и ряда других животных пуща стала домом. Недавно фотоловушка зафиксировала медведя, гуляющего по лесу.





Из птиц здесь обитают белый и черный аисты, серая и белая цапли, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, перепел, сова, сокол, сойка, дрозд, снегирь, дятел, утка, камышовка, кулик, лебедь, зимородок и другие. Богатая фауна пущи насчитывает 53 вида млекопитающих и около 190 видов боровой и водоплавающей дичи.





Во времена Великого княжества Литовского Налибокская пуща называлась Литовской. Именно здесь проходила охота великих князей, а позже и польских королей на исчезнувших со временем зубров, заготавливалось мясо для армии.

В 1994 году сюда завезли 15 зубров из Беловежской пущи, и специалисты ГЛХУ «Воложинский лесхоз» взяли на себя полную ответственность за содержание и охрану свободноживущего стада. Благодаря их энтузиазму стадо отлично прижилось и стало приносить потомство. Сейчас численность зубров выросла до 90. Их можно встретить в лесах Воложинского, Столбцовского, Ивьевского и Новогрудского лесхозов. А последние годы заказник даже поставляет зубров в лесхозы страны.











Проделана огромная работа, в которой была задействована большая команда профессионалов. Частицу души оставили в пуще Василий Шакун – заведующий лабораторией популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Александр Козорез – начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза и другие, – подчеркивает директор заказника Василий Гурков. – подчеркивает

Около 870 красавцев-оленей, более 420 лосей также свободно гуляют по чаще. Есть вольер для передержки оленей площадью 5,4 гектара.

Вообще в границах заказника обитает 53 вида животных из числа занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Кроме того – ряд видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу Европы, а также имеющих общеевропейскую природоохранную значимость.





– Все это свидетельствует о хорошей степени сохранности территории пущи от антропогенного воздействия, а также об уникальности, высокой экологической и природоохранной роли нашего заказника, – подчеркивает директор заказника Василий Гурков. – подчеркивает директор заказника Василий Гурков. Полудикие тарпаны и рекультивация Тяково На территории пущи есть несколько вышек, с которых можно понаблюдать за природой. Одна из них – в урочище Тяково на тропе «Сябрынский перекресток». С 2016 года здесь реализуется проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ». Площади, бывшие когда-то заливными лугами и заросшие впоследствии хмызняком, с целью восстановления водно-болотных экосистем вновь превратили в луга, где будут пастись полудикие тарпановидные лошади породы konik. В августе их завезли из Нидерландов – такой удивительный подарок для заказника.





– Лошади породы konik – один из выпавших элементов экосистемы, – рассказывает директор заказника Василий Гурков, сторонник концепции ревайлдинга. – Это не новый вид для здешней территории. 600 лет назад воины ВКЛ воевали в Грюнвальдской битве на тарпановидных лошадях, 400 лет назад исчезла последняя особь. В плане управления заказником есть пункт о вселении тарпановидных лошадей либо туроподобного скота. Мы создаем саморегулируемую устойчивую экосистему, которая будет работать без вмешательства человека.











Пока невероятно красивые лошади пасутся под «приглядом» электропастуха, но вскоре их выпустят на волю. Егерь Александр Зенько заботится о новичках. Он может бесконечно говорить о лошадях, их повадках, настроении, питании.



– Часть корма лошади добывают сами, дополнительно мы заготавливаем для них сено, подкладываем им в кормушки овес, – рассказывает егерь. – Эти лошади чистят луга, словно газонокосилки. То есть естественным путем регулируют рост травянистой растительности. – рассказывает егерь.

Кстати, в стаде уже появился первый жеребенок. Его назвали АМ – от слова «Амстердам», столицы государства, откуда лошади переселились в Налибокскую пущу.







«Мама» для глухарей В пуще встречаются 29 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Неофициальным символом пущи считают зимородка: популяция этой красивой птицы на Ислочи и в низовьях Западной Березины – самая большая в Беларуси.

В заказнике работает и единственный в Беларуси питомник для воспроизводства птиц тетеревиных пород – проект Министерства лесного хозяйства и Министерства природы, реализованный за счет средств ПРООН/ГЭФ и ПРООН/ЕС и республиканского бюджета.











– Наша цель – восстановить популяцию глухарей редкого западноевропейского подвида, чья численность в Налибокской пуще за последние десять лет снизилась в 10 раз, – рассказывает Татьяна Павлющик, научный сотрудник центра по биоресурсам НАН Республики Беларусь. – Пока комплектуем маточное поголовье. Первых птиц изъяли из дикой природы, в этом году в неволе вывели три выводка.







Технологию по искусственному разведению птиц в питомнике отрабатывают три года. Методика разработана и адаптирована в Польше. Изучив опыт европейских коллег, решили комбинировать метод инкубации яиц с их насиживанием самками в неволе. Позже птенцов переведут в летние адаптационные вольеры в лесу. И только после этого молодняк попадет на волю. По такой технологии в заказнике планируют получать стабильный прирост птиц и довести к 2020 году поголовье глухарей в Налибокской пуще до 30 особей.









Пока же мамой для птенцов стала… Татьяна Павлющик. Они реагируют на ее голос, волнуются, когда ее нет рядом. Малышей из выводка этого года выкармливают всем заказником. Сотрудники со своего огорода привозят в питомник зеленый лук, шпинат, салат, кабачки, огурцы, зелень, собирают чернику, бруснику…

– А чтобы снизить у птиц стресс при адаптации к налибокскому лесу, на всей территории заказника закрыли охоту на глухарей, – отмечает Василий Гурков.







Плаун – ровесник мамонта Климат, в котором расположена Налибокская пуща, благоприятствует буйству лесов. Природа щедро наделила ее разнообразной растительностью. Флора пущи, по данным Минприроды, насчитывает 820 видов растений, 26 из которых занесены в Красную книгу. Радуют глаз высокоствольные сосновые боры, густые ельники, белые березовые рощи, могучие дубравы, зеленокудрые осинники.

Растут здесь также клен, ясень, граб, ольха черная, в подлеске – лещина, ива, крушина, калина, бересклет бородавчатый, можжевельник, встречаются береза карликовая и береза карельская.

Территория заказника относится к Неманскому флористическому району. Здесь свыше тысячи видов высших растений, а по их числу заказник богаче любого из заповедников Беларуси. Налибокская пуща в качестве одного из уникальных в ботаническом отношении участков входит в состав экологической сети континента. Здесь есть даже плаун – ровесник мамонта, который в древности вырастал до 40 метров в высоту, а нынче незаметно стелется у деревянного настила экотропы.





Флористические исследования территории заказника показали, что почти четверть произрастающих здесь растений – лекарственные, многие из них занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Большие площади пущи покрыты ягодниками: черникой, брусникой, клюквой.

















Водные артерии



Главная водная артерия пущи – река Неман. Она протекает с юго-востока на северо-запад и огибает практически всю западную сторону пущи. По территории заказника несут свои воды также Западная Березина, Уса, Ислочь и их основные притоки – Волма, Волка, Сивичанка, Изледь. Пуща сильно заболочена, с 1969 по 1977 год здесь активно шла мелиорация.





Естественные озера на территории пущи немногочисленны. Наиболее крупное – Кромань, расположено в южной части заказника на границе Новогрудского и Столбцовского районов. Озеро имеет овальную форму, его глубина местами достигает 26 метров, общая площадь – 92 гектара. Озеро проточное: в него впадает река Блюшка, вытекает Каменка. До 1939 года водоем был популярным местом отдыха польской знати. Есть данные, что на берегу Кромани посадил липу польский маршал Пилсудский, который любил отдыхать в Налибокской пуще.





Озеро со всех сторон окружено лесом, до появления туристического комплекса «Кромань» было совершенно диким. В нем чистая и теплая вода. Неудивительно, что его облюбовали туристы и любители рыбалки. Здесь обитает 19 видов рыб. Самые многочисленные – лещ, плотва, окунь, карась, ерш, щука, линь, густера. Водятся и раки.

А можно отправиться на Сябрыньские озера в Ивьевском районе – красивейшие искусственные водоемы с живописным островом в центре, снять усадьбу, беседку, организовать шашлыки или заняться рыбалкой.









Невероятной красоты озеро Черешля в Новогрудском районе относится к бассейну реки Неман, с Неманом его соединяет река Березка. Площадь зеркала – около 0,44 км, длина береговой линии – около 2,9 км. С этим озером ручейком соединяется мистическое озеро Святое, недалеко и Глухое – «дырка в земле», и Песочное.

Черешля. В лаптях по болоту – Иностранцев сейчас очень интересует Беларусь. И если они хотят посмотреть белорусский уклад жизни, то ищут такие усадьбы, как у нас: в окружении лесов и озер, с аутентичным национальным бытом, – считает один из зачинателей агроэкотуризма на Новогрудчине владелец агроусадьбы «Черешля» Михаил Зуевич.







Михаил Зуевич очень увлечен историей родного края, белорусской культурой, древними ремеслами. В отчем доме устроил агроусадьбу с аутентичным бытом: баней, сеновалом, мини-музеем лаптей и старинных инструментов.







Здесь можно прекрасно отдохнуть в полной тишине, примерить лапти и сходить в них за клюквой на болото или отправиться в сплав на байдарках, велосипедную «кругосветку» по здешним местам, грибной-ягодный поход либо по одному из пеших маршрутов. А можно получить мастер-класс по лаптеплетению и изготовлению корзин из лозы у 86-летнего Анатолия Зуевича – отца Михаила. Неудивительно, что этот живописный уголок выбирают туристы не только из Беларуси, но и Польши, России, Прибалтики, Германии, Израиля, Франции, Англии, США.







Черешля расположена в окружении лесов, лугов и соснового бора на берегу одноименного озера площадью 44,4 гектара, богатого рыбой и соединенного с рекой Неман. В окрестности располагаются еще три озера – Песочное, Святое и Глухое, многочисленные затоки, рядом протекает река Плиса и недалеко в Неман впадает Западная Березина. Эта деревенька в Налибокской пуще – настоящий рай для любителей активного отдыха и этнографии.





Если туриста интересует тема войны, Михаил Зуевич организует для него спецтур «Черешля партизанская»: рядом с деревней – партизанская стоянка с землянками и кострищем в центре. В годы войны здесь действовала переправа через Неман, и лагерь использовался для ее охраны. Реконструирована стоянка в 70-е годы прошлого века.









Покидая Черешлю, все непременно обнимают прекрасный 300-летний дуб, чтобы почувствовать мощь и силу, покой и мир в душе. Ведь именно за этим – гармонией, тишиной, подпиткой – сюда и приезжают…





Пуща партизанская. «Лесной Иерусалим» На территории Налибокской пущи в годы Великой Отечественной войны функционировало крупное партизанское соединение, общее число партизан в этом районе превышало 20 тысяч человек. Существовал и отдельный еврейский партизанский отряд братьев Бельских численностью свыше 3000 человек – отряд, в котором были евреи, сбежавшие из гетто. Около 1000 человек (детей, инвалидов, стариков, женщин и детей) спасались от смерти в «Лесном Иерусалиме» – Налибокской пуще.





– Отряд представлял собой целую деревню, которую называли «Лесной Иерусалим»,– рассказывает Тамара Вершицкая, научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея и куратор музея еврейского сопротивления. – В отряде были организованы мастерские, в которых работали сапожники, кузнецы, портные, кожевенники. В лесу были построены пекарня, прачечная, госпиталь, школа и детский сад, синагога.

Этим летом в Новогрудок и Налибокскую пущу приезжали потомки тех, кто жил в «Лесном Иерусалиме». Дети и внуки спасенных людей прилетели из Америки, Австралии, Европы и Азии. Они прошли по дороге, по которой ходили их предки. А в Новогрудке открыли мемориальную стену – памятник сбежавшим во время войны из гетто евреям. Большую часть строительства мемориала профинансировал отец помощника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера – Чарльз.

На открытие приехал и один из братьев Бельских – Арон, ныне живущий в США. Во время войны ему было 12 лет. В партизанском отряде он был связным. По истории отряда Бельских в Голливуде снят фильм «Вызов», он вышел в прокат в 2008 году и собрал более 50 миллионов долларов кассовых сборов. Одного из братьев Бельских, Тувью, сыграл Дэниэл Крэйг. Роль Арона, который приезжал в Новогрудок, сыграл английский актер Джордж МакКей.





"ГП".