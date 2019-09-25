Александр Лукашенко поздравил тяжелоатлета Евгения Тихонцова с завоеванием золотой медали в Паттайе

Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по тяжелой атлетике Евгения Тихонцова с блестящим выступлением на мировом первенстве по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. "Пусть она придаст уверенности всей команде", - пожелал Президент.