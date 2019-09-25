Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ

Источник материала: Ивьевский край





Во встрече принимают участие журналисты информагентств, телеканалов и печатных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА .

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".





"Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией. Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине. С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, - сказал Президент. - Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога".





Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями - историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство. "Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях, - убежден глава государства. - Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов".





Президент отметил, что Украина - важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет весьма существенное значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко о транзите власти: следующий Президент будет избран только народом



Следующий Президент Беларуси будет избран только народом. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш Президент будет избран только народом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что не присматривает Президента. "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: "А кто?" Я так не думаю", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что будет работать на посту Президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - считает он.

"Я не присматриваюсь, где этот Президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я Президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал глава государства. В то же время есть мнение, что после работы на посту Президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них, добавил он.

Отвечая на вопрос о детях, Александр Лукашенко отметил: "Мои дети не страдают президентством - ни один, ни второй, ни третий. Они "наелись" моего президентства".

У главы государства также поинтересовались, смог ли бы на выборах Президента Беларуси победить несистемный кандидат, условно говоря, артист. "У нас совершенно иной подход, несколько иная действительность. У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на Президента", - отметил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси в основе всего лежит справедливость. В этой связи он напомнил о недавней ситуации в гомельской школе, когда пришлось вмешиваться Президенту. Резюмируя сказанное, Александр Лукашенко высказал мнение, что в Беларуси пока невозможен такой вариант.

Вместе с тем он подчеркнул, что дело не в роде занятий - артист или шоумен, а в самом человеке. "Люди привыкли, уже приучены идти от жизни, смотреть, кто он такой. Нет той ситуации, когда люди, закрыв глаза, могут за кого-то проголосовать, это невозможно", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский - образованный и умный человек, и, несмотря на то, что никогда не был связан с государственной службой, если он захочет, то научится необходимому.

Александр Лукашенко также высказал мнение, что президентами рождаются. "Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним", - считает глава государства.

Александр Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений

Белорусские войска готовы отразить угрозу с любых направлений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, - у нас исключительно мобильные части и территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек, - рассказал Александр Лукашенко. - У нас пока нет потенциальных врагов".

Президент отметил, что мобильные вооруженные силы готовы быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении, а формировать в случае угрозы огромные группировки даже опасно. "При современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где сформируешь группировку, разбомбят, - пояснил он. - Поэтому у нас упор на мобильные вооруженные силы. Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали - снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны".

Александр Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси подтвердил независимый курс дальнейшего развития суверенной Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ .

Президент обратил внимание на миролюбивый и независимый характер белорусского народа. Особенно это касается нынешнего молодого поколения белорусов, которые родились уже в период суверенной Беларуси и не знают, что такое Советский Союз.

"Вот это надо учитывать - что люди родились в независимой, суверенной Беларуси. Они не хотят ни с кем конфликтовать. Для них что украинец, что русский - одинаково", - сказал Александр Лукашенко.

"Наклонить и поставить на колени - это не с Лукашенко, и это не с белорусским народом. Появилось новое поколение. Эти люди не могут себе позволить сдать Беларусь", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко: Беларуси надо 50-100 лет, чтобы найти свое стабильное место в мировой системе



Беларуси для того, чтобы найти свое место в мировой экономике, может понадобиться 50-100 лет. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

Отвечая на вопрос, как Беларусь готовится к прогнозируемому всемирному экономическому кризису, Александр Лукашенко заметил, что страна всегда должна быть готова к таким вызовам. В то же время Президент считает, что таких экономических угроз сложно избежать в силу наличия многих факторов.

"Мы с вами - осколок огромной империи, и неважно, что прошло 25 лет после распада Советского Союза. В мировую систему мы крепко не вмонтированы: нас то слева, то справа… Поэтому нам еще, может быть, 50, ну, 100 лет надо для того, чтобы мы нашли свое место, как небольшие, допустим, Финляндия, Австрия, Швейцария. Наверное, наше время стабильности в общемировом масштабе еще не пришло", - сказал глава государства.

"У нас нет столько резервов, как в России, Китае или Америке. Поэтому, хочешь или нет, но придется как-то приспособиться, чтобы удержать страну и спасти народ, - добавил Александр Лукашенко. - Мы предупреждены, но еще не вооружены. И вы тоже".

Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября. "Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично", - признался Президент.

Он напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею, и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум. "Результаты не заставили себя ждать. Такие встречи помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике", - отметил глава государства.

По его словам, именно торгово-экономические отношения - ключевая составляющая белорусско-украинского партнерства, и достижения здесь значительные. В прошлом году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд. "Работают совместные предприятия, есть немало общих инфраструктурных проектов. Нас объединяют тесные кооперационные связи. И надо сказать, что этот процесс постоянно усиливается, нарастает", - констатировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркивает принципиальную важность выполнения договоренностей между Беларусью и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиально важным выполнение достигнутых договоренностей между Беларусью и Украиной. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Подчеркиваю, это вопрос жизни и смерти - вопрос обязательности исполнения каждой договоренности. Будет это - поверьте, у нас отношения будут развиваться", - сказал Александр Лукашенко.





Глава государства констатировал, что у него никогда не было плохих отношений с президентами Украины. Однако не всегда достигнутые договоренности реализовывались на практике. В пример Александр Лукашенко привел ситуацию, когда условились обменяться телеканалами, но процесс с украинской стороны затянулся.

"Я привык: встретились, договорились, железно (выполняем. - Прим БЕЛТА), - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но этого решения не было. Хотелось бы от этого уйти".

В то же время он напомнил, что Беларусь откликнулась на просьбу о помощи Президента Украины Владимира Зеленского в поставке нефтепродуктов во время уборочной на фоне планов по ремонтным работам на Мозырском НПЗ. "Я говорю: хорошо, я тебе обещаю, прямо в течение дня разберусь, что за ситуация. Если только есть хоть малейшая возможность отсрочить этот ремонт и поставить дополнительно нефтепродукты для уборки урожая в Украине, я сделаю", - привел белорусский лидер подробности разговора с Президентом Украины. В итоге объем поставок нефтепродуктов был увеличен. "Мы все сделали, чтобы Украине помочь", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"В наших отношениях очень важно исполнение договоренностей", - подчеркнул глава государства. Именно поэтому появился новый формат - Форум регионов Беларуси и Украины, и это дало результат.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то Александр Лукашенко отметил, что товарооборот между Беларусью и Украиной в прошлом году составил $5,5 млрд, а в этом году достигнет $6 млрд или даже больше. "Это огромный товарооборот для наших стран, и это главное в нашей дорожной карте. Если мы будем еще активнее - думаю, можем наверстать то, что упустили, хотя бы начать решать нерешенные вопросы, сможем спланировать нашу работу на следующую пятилетку - 2020-2025 годы. Мы к этому готовы и в этом направлении будем работать", - подытожил белорусский лидер.



Александр Лукашенко: Украина должна быть единой и неделимой

Украина должна быть единой и неделимой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой, - подчеркнул глава государства. - На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной".

Президент привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - заметил глава государства.

Он также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы: "Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать".

"Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.



Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса - Александр Лукашенко



Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. "Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - сказал Президент.

Александр Лукашенко: Беларусь не собирается дружить с Западом против России

Глава государства подчеркнул, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. "Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларуси нравится такая позиция США. "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что порой контакты Беларуси с западными партнерами вызывают некую озабоченность в России. В то же время Александр Лукашенко заметил, что и сама Россия стремится наладить и развивать отношения с Западом и в частности с США. "Почему это (развитие взаимодействия Беларуси с западными партнерами. - Прим. БЕЛТА) должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России", - сказал Президент.





Вопрос от представителей украинских СМИ также касался того, может ли потепление в белорусско-американских отношениях повлиять и положить начало новому этапу и в белорусско-украинском взаимодействии. "Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, - подчеркнул глава государства. - Наши отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там".

"Зачем на клочки поделили Югославию. Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: они понравились друг другу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прошедшая накануне встреча в Нью-Йорке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла хорошо. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали, - сказал Президент. - И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво. Но таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание"

"А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений", - добавил Александр Лукашенко.

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

Глава государства, в частности, упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена в том числе искать альтернативные варианты поставок.

"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - подчеркнул белорусский лидер.

Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - Александр Лукашенко

Для реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Прим. БЕЛТА). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - мы углубили дно Припяти, - сказал Президент. - Вопрос за вами. Надо углубить дно, чтобы везде по Днепру могли пройти суда "река-море".

Александр Лукашенко: слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вокруг темы интеграции Беларуси и России слишком много досужих и неправильных разговоров. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ .





"Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей - Российская Федерация. Мир взаимозависимый", - отметил глава государства.

"Мы суверенны и независимы. Это наше вправо, как выстраивать эту политику, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило".

Александр Лукашенко: Беларусь не собирается дружить с Западом против России



Беларусь не собирается дружить с Западом против России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ .





Глава государства подчеркнул, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. "Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларуси нравится такая позиция США. "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что порой контакты Беларуси с западными партнерами вызывают некую озабоченность в России. В то же время Александр Лукашенко заметил, что и сама Россия стремится наладить и развивать отношения с Западом и в частности с США. "Почему это (развитие взаимодействия Беларуси с западными партнерами. - Прим. БЕЛТА) должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России", - сказал Президент.

Вопрос от представителей украинских СМИ также касался того, может ли потепление в белорусско-американских отношениях повлиять и положить начало новому этапу и в белорусско-украинском взаимодействии. "Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, - подчеркнул глава государства. - Наши отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там".

"Зачем на клочки поделили Югославию. Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - добавил белорусский лидер.

Он констатировал, что, конечно, у Беларуси и Украины с Россией очень разные отношения. И в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь. Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи. "Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал глава государства.

"Мы провели референдум в стране о взаимоотношениях России и Беларуси. У нас нет границ. Бывают на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Россию. Всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России. Я об этом откровенно говорю Президенту России, с которым мы очень дружны", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что у него вообще нет никаких проблем в отношениях с российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя, хватает и других проблем, которые надо решать".

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава богу, за этот краткий период нахождения у власти нового Президента (Владимира Зеленского. - Прим. БЕЛТА) мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже те негативные моменты, которые могли бы наступить, не наступили благодаря тому телефонному разговору двух президентов (Беларуси и Украины. - Прим. БЕЛТА). Это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним Президентом решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Так что вопросов достаточно", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ .





Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - заверил белорусский лидер.

Для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны - Александр Лукашенко



Для реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ .





"Что касается Беларуси, мы сделали все (для реализации проекта. - Прим. БЕЛТА). Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти, - сказал Президент. - Вопрос за вами. Надо углубить дно, чтобы везде по Днепру могли пройти суда "река-море".

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Предполагается и углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

"Этот порт (там мы привлекли и частные инвестиции), он фактически готов принимать суда. Если увидим, что Украина очень заинтересована, мы здесь добавим, сделаем порт и решим другие вопросы на еще более высоком уровне", - отметил Александр Лукашенко.

"Уверен, что это был бы серьезнейший толчок. Тем более с учетом того, что у нас прекрасная логистика по суше (и не только по суше) с Балтикой. Мы могли бы с севера по реке в Черное море пустить потоки грузов. Привлекательность логистическая, транзитная для Украины и Беларуси приличная, рабочие места, будем зависеть больше друг от друга. Почему этим не заниматься?" - перечислил преимущества проекта глава государства. Он подчеркнул, что сейчас требуются более активные действия со стороны Украины.

Как сообщала БЕЛТА, ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки.

Александр Лукашенко: Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей

Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

"Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы", - заверил Александр Лукашенко. Глава государства пояснил, что граница "закрывается" от преступников и поставок оружия с украинской территории. По его словам, были случаи, когда в Беларуси совершались преступления с использованием такого оружия.

Президент подчеркнул, что граница не должна быть барьером между государствами и людьми, однако должна останавливать в том числе террористов. "Мы вынуждены были усилить охрану границы прежде всего с точки зрения поступления к нам оружия", - отметил он. По словам Александра Лукашенко, в этом году на границе с Украиной было пресечено около 70 попыток провоза оружия - это практически половина от всех случаев на белорусской границе.

Александр Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках общих действий с Россией вооруженных сил придут с оружием на территорию Украины. "Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим, - продолжил глава государства. - Мою позицию по войне на востоке (Украины. - Прим. БЕЛТА) я изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей".

Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому









Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ . Беларусь прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня

Глава государства, в частности, упомянул о налоговом маневре в нефтяной сфере России, отметив, что Беларусь в результате этого вынуждена в том числе искать альтернативные варианты поставок.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, конечно, зависима от России в плане поставок сырья и углеводородов. "Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам. Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни (у нас таможенный союз, свободная торговля). Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много (остается в распоряжении Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала", - сказал Президент.

"Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. Более того, сейчас дошли до того, что НДПИ забрали, сейчас возвращают НПЗ (российским. - Прим. БЕЛТА). Нашим заводам не возвращают. И нефть сразу подорожала. Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: "Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть", - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке. Беларусь ранее уже отрабатывала альтернативные поставки нефти по нефтепроводу Одесса - Броды.

"Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил белорусский лидер.

"Но 25 млн т нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России (так они сейчас поставляют здесь). Возьмем, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов (недавно шейх здесь был, мы вели переговоры). Вам это надо (России. - Прим. БЕЛТА)? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также рассказал о прорабатываемых вариантах альтернативных поставок. "Одесса - Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять, - отметил Президент. - Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. - Прим. БЕЛТА) к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств".

Александр Лукашенко отметил, что и Украина заинтересована в поставках нефтепродуктов - дизельного топлива и бензина, Беларусь в этом плане делает качественный продукт, как раз заканчивается модернизация соответствующей установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ. "Мы можем переработать (нефть. - Прим. БЕЛТА). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать. Сейчас наши бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс". И уже пробную партию прокачали - где-то 8 тыс.т. Мы готовы и здесь работать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко: у Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти





Глава белорусского государства Александр Лукашенко убежден, что у Президента России Владимира Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.





Глава государства призвал отбросить рассуждения, будто Владимир Путин за счет якобы присоединения Беларуси к РФ хотел бы продлить свои полномочия. По мнению Александра Лукашенко, это не соответствует действительности.

Александр Лукашенко на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым: "Мне кажется, нет"



Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

На прямой вопрос украинской журналистки глава государства сказал: "Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит Президент (России. - Прим. БЕЛТА), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе - нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму". "Нет такой силы, которая против желания России, может это сделать, - заявил глава государства о вероятности силового или иного возврата Крыма. - Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти - может быть". По его мнению, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине. "Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", - добавил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что возникновение ситуаций, подобных присоединению Крыма, было бы невозможным, если бы после распада СССР Беларусь и Украина не отказались от обладания ядерным оружием. Кроме того, обе стороны совершили много ошибок в конфликте за Крым. Александр Лукашенко: не хотим сделать яблоком раздора русский язык Белорусский и русский языки в стране имеют равный статус. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ.

Обратившийся с вопросом украинский журналист считает, что в стране предпочтение отдается русскому, и даже написание на государственных зданиях зачастую на русском, а не белорусском языке.

"Я побаиваюсь политизировать и вводить в абсолют этот вопрос", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что решение приняли люди в ходе референдума, поддержав именно равный статус двух языков. Президент отметил: "Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык".

Александр Лукашенко: свои телефонные переговоры не записываю

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ заявил, что не записывает свои телефонные переговоры.





Один из вопросов касался того, что Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства не исключил, что и он когда-то может прийти к тому, чтобы телефонные переговоры записывались, но сейчас этого нет. Он пояснил, что в таких разговорах, например с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждаются в том числе будущие встречи и переговоры, общение носит свободный характер.

"Между людьми химия должна быть" - Александр Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Токаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ рассказал, какие отношения связывают его с коллегами из России, Казахстана и Украины.

"Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, Токаев - президент Казахстана. Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно. "Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова. Думаю, что такой и ваш президент. У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту", - отметил глава государства.

Теплые и искренние отношения, рассказал Александр Лукашенко, связывают его и с президентом России Владимиром Путиным. "Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено, - добавил белорусский лидер. - С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся".

Александр Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ , передает корреспондент БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения".

"Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская сторона представила факты.

Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже: "Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали, все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке".

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал белорусский лидер.

"Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко. - Прим. БЕЛТА), - отметил Александр Лукашенко. - Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, заметано, решаем" (были слова Петра Порошенко. - Прим. БЕЛТА). Почему не решается до сих пор?"

Говоря о Павле Шаройко, глава государства рассказал, что он в Беларуси, живет, как на курорте: "Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы довели позицию бывшего Президента до него. Я поручил, чтобы он на меня не обижался".

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - резюмировал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси за шпионаж. Он был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координировал его разведывательную деятельность сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.

Ранее, в октябре 2018 года, со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика сообщалось, что рассматривался вопрос о помиловании Павла Шаройко.

Александр Лукашенко: значительная трещина в отношениях между Украиной и Россией появилась еще при Януковиче



Значительная трещина в отношениях между Украиной и Россией появилась еще при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ .





"Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. До $220, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией", - сказал Президент.

Он также поделился своими личными впечатлениями от общения с Виктором Януковичем. По словам белорусского лидера, после того как экс-президент покинул территорию Украины, они несколько раз по разным, в основном личным, поводам говорили по телефону.

"Мы были в хороших отношениях, но я понимал, что иногда он может отступить от генеральной линии (как с этими чернобыльскими днями). Зачем это надо было делать? Это могло отравить отношения двух стран на многие десятилетия. Но я через это переступил", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, во время президентства Виктора Януковича они порой достаточно откровенно обсуждали те или иные вопросы. "Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины, - сказал Президент. - Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Украина для Виктора Януковича была всем, и он никогда не делил страну на восточную и западную, хоть и имел на востоке значительную поддержку. Вместе с тем для людей, например, был неприемлем уровень коррупции. "Он допустил ряд ошибок, действий, которые несовместимы с президентством", - констатировал белорусский лидер.

В целом он охарактеризовал Виктора Януковича как хорошего человека, который очень доверял окружавшим его людям, порой, не контролируя и не проверяя. "Это у него было. Президенту это не должно быть присуще. Это непозволительно вообще. Ты должен знать, что происходит вокруг. У тебя не должно быть приближенных. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства. Это неприемлемо, особенно у нас, славянских народов", - резюмировал глава государства.

Александру Лукашенко подарили вышиванку известного украинского дизайнера

Вышиванку известного украинского дизайнера подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время встречи с представителями украинских СМИ.

Диалог главы государства с журналистами продолжался около 3,5 часов. Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, уточнить позицию Беларуси по ключевым аспектам международной и двусторонней повестки дня, составить личное впечатление о стране и ее лидере.

По завершении беседы Президент поблагодарил за конструктивную дискуссию: "Я вам благодарен за то, что приехали, особенно тем, кто не первый раз у меня. Спасибо вам за то, что белорусов поддерживаете, хорошо к ним относитесь, в том числе и ко мне".

Участники встречи сфотографировались на память и обменялись подарками. Оригинальный презент - вышиванку - вручил главе государства главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист Украины Юрий Сугак, который хорошо знаком с автором работы Юлией Магдыч.

Юрий Сугак рассказал накануне белорусским журналистам, что работы дизайнера носят многие известные люди, и врученный белорусскому лидеру подарок - это желание подчеркнуть, как хорошо украинцы относятся к Александру Лукашенко. Он отметил, что вышиванки носят как в Беларуси, так и в Украине, и назвал это одним из объединяющих моментов в сфере культуры для народов двух стран.

Александр Лукашенко: Беларусь готова совместно с Украиной развивать сеть автомобильных дорог



Беларусь готова совместно с Украиной развивать сеть автомобильных дорог, если будут разработаны экономически обоснованные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ.





Глава государства отметил, что основные трассы, проходящие через Беларусь, находятся в хорошем состоянии. Отдельные реконструируют, в частности дорогу из Минска в Вильнюс. Этот проект реализуется при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. "Хотим проложить дорогу по югу из Гомеля на Брест параллельно границе Украины, километрах в 200-300 от нее, - рассказал Александр Лукашенко. - Там есть дорога, но она не для большого потока. Мы могли бы из Китая, Казахстана, России по южной части направить грузопоток по этой дороге". Реализация проекта планируется в рамках государственно-частного партнерства.

"У нас сеть дорог приличная, но хотим добавить еще три-четыре направления", - сказал Президент. По его словам, если будут экономически обоснованные маршруты из Украины через Беларусь, наша страна готова "хоть завтра прорабатывать и вкладывать деньги". Тем более что Беларусь обладает опробованной современной технологией строительства дорог, есть профессиональные, обученные кадры в этой отрасли. Белорусские дорожно-строительные организации уже имеют успешный опыт по реконструкции и модернизации трасс в Украине.

Украинские журналисты о встрече с Александром Лукашенко: интересный и содержательный разговор



Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ была обстоятельной и насыщенной. Такую точку зрения высказал сегодня журналистам главный редактор украинской газеты "Правительственный курьер" Сергей Брага.

Руководитель издания назвал искренним и откровенным состоявшийся разговор, во время которого были затронуты самые разноплановые темы, в том числе и острые политические, экономические. "Александр Лукашенко достаточно хорошо информирован о ситуации в Украине, у него свой взгляд на это. И этот взгляд чем-то отличается от того, который мы ожидали услышать. В чем-то он нас убедил, в чем-то нет", - сказал главный редактор.

Сергей Брага задавал вопрос Президенту касательно белорусского языка. "У нас в Украине языковая тема - больная. Мы развиваем национальный язык, это как маркер для нас", - пояснил главред. В целом он остался доволен встречей, "главное, что из первых уст услышали о волнующих нас вопросах".

Главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак также положительно оценил итоги разговора: "Основательно, такая возможность поговорить с Президентом бывает нечасто".

Украинские журналисты назвали особенно важной встречу накануне белорусско-украинского форума регионов в Житомире.