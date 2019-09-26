О  состоянии законности  и  правопорядка на  территории  Шарковщинского района в 1 полугодии 2019 года 

Источник материала: Клiч Радзiмы

Прокуратурой Шарковщинского района, а также иными правоохранительными органами в истекшем году принимались конкретные меры, направленные на укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности и дисциплины. Особое внимание уделялось профилактике преступлений и иных правонарушений, борьбе с коррупцией и экономической преступностью, защите социальных прав и интересов граждан, в том числе несовершеннолетних

Выполняя требования Главы государства, в истекшем году были проведены необходимые организационные мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия всех субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, укрепление законности и общественной безопасности.

Вместе с тем, обращает на себя негативная тенденция по росту, как преступности в целом, так и отдельных ее видов.

Например, за истекший период 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) отмечен рост количества зарегистрированных преступлений с 65 до 75, имеет место рост преступлений, совершенных в общественных местах с 6 до 16, а также в состоянии алкогольного опьянения с 10 до 18.

Отмечу, что с начала года в районе отмечалась негативная тенденция по росту преступлений, совершенных по линии уголовного розыска. Вместе с тем, благодаря предпринятым мерам по улучшению межведомственного взаимодействия, повышению качества проводимой профилактической работы со стороны всех субъектов профилактики района, удалось несколько стабилизировать криминогенную обстановку по данному направлению.

Наибольшее негативное воздействие на состояние криминогенной обстановки в Шарковщинском районе оказал рост краж личного имущества граждан (+5 преступлений). Также с 1 до 3 увеличилось количество угонов автотранспорта.

В большинстве случаев указанные преступления совершались по причине отсутствия денежных средств, необходимых для приобретения продуктов питания, в том числе по причине низкой заработной платы осужденных, а также наличия задолженности по выплате заработной платы.

Ранее прокуратурой района неоднократно обращалось внимание на ослабление работы по профилактике преступлений, совершенных с участием лиц, имеющих не снятую и не погашенную судимость. Регулярно указанные вопросы рассматриваются на координационных совещаниях по борьбе с преступностью и коррупцией. Вместе с тем, анализ выполнения принятых решений свидетельствует о том, что со стороны местных органов власти, Шарковщинского РОВД ослаблена работа в данном направлении и требует принятия незамедлительных мер по корректировке профилактической работы.

Как показали результаты проведенных проверок, отдельными советами ОПОП запланированные мероприятия не исполняются в полном объеме, не принимаются меры по анализу криминогенной обстановке в сельских исполнительных комитетах. При рассмотрении общих вопросов профилактики правонарушений советы ограничиваются заслушиванием статистических показателей без разработки дополнительных мероприятий по преодолению складывающихся негативных тенденций в криминогенной обстановке на подведомственных территориях.

Несомненно, как уже отмечалось ранее, одним из наиболее злободневных вопросов является проблема алкоголизации населения.

Вопросы профилактики пьянства и алкоголизма регулярно рассматриваются на координационных совещаниях по борьбе с преступностью и коррупцией в Шарковщинском районе, по результатам чего разрабатываются дополнительные мероприятия каждому субъекту профилактики.

Вместе с тем, проведенный прокуратурой района анализ результатов исполнения вышеуказанных решений показал, что не всегда они исполняются качественно, а в деятельности субъектов профилактики района присутствует формализм.

Так, например, в целях оказания практической и методической помощи нанимателям в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактики производственного травматизма распоряжением председателя райисполкома от 07.04.2017 № 59р организована работа мобильной группы при Шарковщинском райисполкоме, в состав которой включены представители контролирующих органов района, специалисты райисполкома, РОВД, РОЧС.

Мобильной группой должно проводиться обследование рабочих мест, зданий и сооружений, территорий для выявления нарушений, способствующих возникновению рисков травматизма, выявление работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

В основном работа мобильной группы сводится к участию в посещении предприятий района главным специалистом отдела управления райисполкома — заместителем руководителя группы, а также в некоторых случаях представителями РОЧС и районного центра гигиены и эпидемиологии.

Кроме того, установлены факты, когда нанимателями скрываются факты нахождения работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения, указанная информация своевременно не направляется в органы внутренних дел, в результате чего допускается попустительство пьянству, что отражается не только на состоянии криминогенной обстановки в районе, но и способствует повышению рисков производственного травматизма, снижению показателей работы.

Согласно п. 2.10 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 (ред. от 13.02.2012) «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» одним из дополнительных оснований досрочного расторжения контракта по инициативе нанимателя является необеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, а равно сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечение без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения.

Несомненно, вопросы соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины должны постоянно находиться на контроле каждого руководителя предприятия.

Вместе с тем, прокуратурой района установлено, что в силу ослабленного контроля за деятельностью подчиненных допускаются случаи грубых нарушений законодательства, в результате чего имеют место случаи управления транспортными средствами водителями и механизаторами без проведения предрейсового медицинского осмотра.

Так, сотрудниками ОГАИ выявлен 1 факт допуска к участию дорожном движении лица без проведения медицинского освидетельствования. В последующем, Шарковщинского РОВД был установлен факт нахождения указанного лица в состоянии алкогольного опьянения.

Также Сотрудниками ОГАИ Шарковщинского РОВД выявлен 1 факт допуска к управлению транспортным средством лица, лишенного прав.

В целом, изучение регионального комплекса мероприятий, предусматривающего реализацию подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016- 2020 годы» показало, что запланированные мероприятия носят не конкретный характер, многие из них дублируют мероприятия Государственной программы без учета особенностей района.

Например, в Шарковщинском районе отмечается высокий уровень потребления населением спиртных напитков, о чем свидетельствуют сведения о лицах, состоящих на наркологическом учете в УЗ «Шарковщинская ЦРБ», где по стоянию на 01.01.2018 состояло — 428 граждан, а по состоянию на 01.01.2019 состояло уже 453 лица, увеличение числа граждан привлеченных к административной ответственности по ст.17.3 КоАП с 74 в 1 квартале 2018 до 158 во втором квартале текущего года, увеличение объема реализации алкогольной продукции с 3,65 л. на человека в 2017 году до 3,85.л. на человека в 2018 году.

В тоже время, запланированные подпрограммой 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» регионального комплекса мероприятия не содержат мероприятий, предусматривающих снижение объемов реализации на территории района алкогольных напитков, особенно низкосортных плодовых вин, включение вопросов оказания материальной помощи лицам, желающим пройти курсы лечения от алкоголизма.

Несмотря на то, что в истекшем периоде 2019 года в районе не зарегистрировано преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, профилактика подростковой преступности не выпадала из поля зрения прокуратуры Шарковщинского района в отчетном периоде.

Так, проведенные прокуратурой района проверки показали, что в деятельности отдела по образованию Шарковщинского районного исполнительного комитета присутствует формальность, контроль за ходом выполнения запланированных мероприятий отсутствует, выявлены факты не проведения факультативных занятий, отсутствия контроля за поведением детей, проживающих в опекунских семьях и пр.

Со стороны отдела оказание организационно-методической помощи учреждениям образования сводится лишь в направлении методических рекомендаций, которые учреждениями образования в повседневной работе не используются, на педагогических советах не рассматриваются и не изучаются.

Так, например, методические рекомендации по своевременному выявлению и информированию специалистами учреждений образования, здравоохранения о фактах насилия в отношении несовершеннолетних и о порядке взаимодействия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних хранятся в учреждениях образования в электроном виде, педагогический коллектив учреждений образования с рекомендациями не ознакомлен, что лишает их возможности руководствоваться в работе данными рекомендациями.

В связи с отсутствием должного методического и правового сопровождения со стороны отдела, ответственные должностные лица учреждений образования не имеют четкого представления о порядке и особенностях организации работы по выявлению и противодействию насилия в отношении детей.

Кроме того, прокуратурой района установлены факты, когда специалистами СПЦ, руководителями учреждений образования мероприятия, направленные на решении проблем насилия в отношении детей, не исполняются, а со стороны отдела отсутствует контроль за их исполнением.

Продолжают оставаться актуальными вопросы профилактики коррупционных проявлений в Шарковщинском районе.

Основными причинами совершения коррупционных правонарушений являются: ненадлежащий ведомственный контроль со стороны руководителей предприятий и организаций за исполнением подчиненными работниками возложенных на них должностных обязанностей, недостаточная правовая грамотность специалистов, ответственных за осуществление работы по проведению процедур государственных закупок товаров, работ, услуг.

Продолжают оставаться актуальными вопросы взыскания просроченной дебиторской задолженности.

По результатам изучения полноты принятых мер по ее взысканию установлено, что со стороны отдельных субъектов хозяйствования никаких мер по ее взысканию не производится вообще. Не смотря на наличие существенного роста указанной задолженности, со стороны субъектов хозяйствования действенных мер, направленных на ее снижение не предпринимается, чему способствует бездействие со стороны отделов и служб райисполкома.

Также имеются упущения в деятельности комиссии по развязке неплатежей, стабилизации финансово- экономического состояния, которая не оказывает существенного влияния на улучшение экономического благополучия сельскохозяйственных организаций Шарковщинского района, а принимаемые решения носят поверхностный и формальный характер.

Ранее внимание районного исполнительного комитета обращалось на то, что сельскохозяйственные организации Шарковщинского района не принимают должных и активных мер к оспариванию предъявляемых им к уплате штрафных санкций со стороны взыскателей, не инициируют самостоятельных мер по взысканию ущерба с работников, что в совокупности в значительной мере усугубляет их финансовое состояние.

Анализ статистических сведений свидетельствует о том, что в районе наблюдается рост просроченной дебиторской задолженности (102,8%).

Упущения в организации работы сельскохозяйственных предприятий района, отсутствие должного контроля со стороны служб и комиссий райисполкома способствуют тому, что финансовое состояние предприятий продолжает ухудшаться, что в свою очередь является основной причиной наличия задолженностей по выплате заработной платы.

Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют о том, что со стороны всех предприятий АПК района наблюдается отступление от утвержденных технологических регламентов, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на выполнение доведенных показателей по каждому сельскохозяйственному предприятию.

Указанное свидетельствует о необходимости обеспечения постоянного контроля со стороны райисполкома за организацией деятельности субъектов хозяйствования района.

Значительное внимание прокуратурой района уделяется вопросам исполнения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

А. Ветюгов ,прокурор Шарковщинского района

советник юстиции