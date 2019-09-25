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Фривольные наряды Зеленской и Трамп на Генассамблее ООН вызвали недоумение
26.09.2019 16:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tabloid.informator.press
Пользователи соцсетей отметили наряды дочери Трампа Иванки и супруги украинского президента Елены Зеленской.
Появление Иванки Трамп на высоком политическом мероприятии без нижнего белья многим показалось вызывающим. Однако, как написали позже самые наблюдательные, Иванка просто использовала бесшовный вариант бюстгальтера.
Однако на этом шумиха не улеглась, ведь наряд Елены Зеленской тоже трудно было назвать сугубо деловым. Супруга Владимира Зеленского пришла на ежегодный ужин первых леди Fashion 4 Development в голубом брючном костюме и жилетке на голое тело.
Ранее Елену Зеленскую упрекали в подражании Меланьи Трамп.
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Пользователи соцсетей отметили наряды дочери Трампа Иванки и супруги украинского президента Елены Зеленской.
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