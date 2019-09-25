ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фривольные наряды Зеленской и Трамп на Генассамблее ООН вызвали недоумение

26.09.2019 16:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Фривольные наряды Зеленской и Трамп на Генассамблее ООН вызвали недоумение

фото: tabloid.informator.press

Пользователи соцсетей отметили наряды дочери Трампа Иванки и супруги украинского президента Елены Зеленской.

Появление Иванки Трамп на высоком политическом мероприятии без нижнего белья многим показалось вызывающим. Однако, как написали позже самые наблюдательные, Иванка просто использовала бесшовный вариант бюстгальтера.

Однако на этом шумиха не улеглась, ведь наряд Елены Зеленской тоже трудно было назвать сугубо деловым. Супруга Владимира Зеленского пришла на ежегодный ужин первых леди Fashion 4 Development в голубом брючном костюме и жилетке на голое тело.

Ранее Елену Зеленскую упрекали в подражании Меланьи Трамп.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи соцсетей отметили наряды дочери Трампа Иванки и супруги украинского президента Елены Зеленской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парочка из Канады сбросила 100 кг на двоих за год. Оцените, как они изменились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика