Лукашенко сказал, что у Путина нет намерений включать в состав России Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин заверил его в отсутствии у властей России намерения включить республику в ее состав.

"Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы", - сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает БелТА.

По словам Лукашенко, российский президент заверил его, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - добавил он.

Президент также заметил, что некоторые и в Беларуси его упрекают в том, что он якобы намерен "сдать суверенитет и независимость". "Я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!", - отметил он.

"Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - заявил он.

"Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение", - подчеркнул Лукашенко.