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Лукашенко сказал, что у Путина нет намерений включать в состав России Беларусь
26.09.2019 17:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин заверил его в отсутствии у властей России намерения включить республику в ее состав.
"Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы", - сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, передает БелТА.
По словам Лукашенко, российский президент заверил его, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - добавил он.
Президент также заметил, что некоторые и в Беларуси его упрекают в том, что он якобы намерен "сдать суверенитет и независимость". "Я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!", - отметил он.
"Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - заявил он.
"Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение", - подчеркнул Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин заверил его в отсутствии у властей России намерения включить республику в ее...
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