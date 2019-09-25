Платить часами. В Беларуси запустили Garmin Pay по картам Mastercard

Источник материала: Myfin



Фото: garmin.ru

«Умными часами» можно оплачивать покупки везде, где принимают бесконтактную оплату – как Беларуси, так и за рубежом. Привязать к часам можно любую карточку Mastercard от Приорбанка, в том числе кредитку.

Для расчетов надо войти в электронный кошелек на часах, после чего поднести их к бесконтактному терминалу. Операция происходит в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если сутки не было синхронизации с телефоном или часы снимались с руки. Он также понадобится при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.