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Платить часами. В Беларуси запустили Garmin Pay по картам Mastercard

26.09.2019 17:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Платить часами. В Беларуси запустили Garmin Pay по картам Mastercard
Фото: garmin.ru

«Умными часами» можно оплачивать покупки везде, где принимают бесконтактную оплату – как Беларуси, так и за рубежом. Привязать к часам можно любую карточку Mastercard от Приорбанка, в том числе кредитку.

Для расчетов надо войти в электронный кошелек на часах, после чего поднести их к бесконтактному терминалу. Операция происходит в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если сутки не было синхронизации с телефоном или часы снимались с руки. Он также понадобится при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.

 
 
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В Беларуси стал доступен Garmin Pay для держателей карточек Mastercard. Приорбанк запустил новый сервис, который позволяет безопасно оплачивать покупки в одно касание...
 
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