Донбасс и интеграция с Россией: что Лукашенко обсуждал с украинскими СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конфликт на Донбассе необходимо решить силами трех братских стран: Украины, России и Беларуси. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий. За разговором следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Лукашенко в формате открытого диалога с украинскими журналистами общается впервые. Внимание к встрече повышенное, вопросов и тем для обсуждения много.

Белорусский лидер напомнил , что у Беларуси, России и Украины общие корни и история. Минск помогает своим братьям и соседям. Минск уже пять лет выступает площадкой для переговоров по урегулированию на востоке Украины. У Лукашенко однозначная позиция: Украина должна быть единой. Беларусь готова принять участие в восстановлении Донбасса, но для этого нужно, чтобы там установился мир.

«Три славянских народа должны решить этот конфликт, вот просто потому что это в нашем доме. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт. Тоже нет никакой реакции. Я помню, год назад было предложение Петра Порошенко – тоже никакой реакции. Ну я понимаю кто там влияет. Я заговорил о том, что надо подключать США»

Лукашенко высказался и по поводу отношений с Россией. Эта тема также была интересна журналистам. Он твердо заявил , что против России Беларусь ни с кем дружить не собирается и делать выбор между Западом и Востоком тоже не будет. Что касается интеграции России и Беларуси, президент четко дал понять, что вокруг этой темы очень много неправильных разговоров. Беларусь была и останется независимым суверенным государством. Этот вопрос Лукашенко обсуждал со своим визави Владимиром Путиным.

«Как мы обсуждали с Владимиром Владимировичем Геннадьевичем, опять он эту тему затеял. Говорит: «Кто-то у вас там, на Западе. Нет у меня такой мысли – объединение двух государств и продление своих полномочий», говорил он мне. Я ему: «благодарю, что ты эту неприятную тему начал, и я ответил на твой вопрос». И потом, вы знаете, это как-то мелко так в лоб объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия», – отметил Лукашенко.