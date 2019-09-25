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Донбасс и интеграция с Россией: что Лукашенко обсуждал с украинскими СМИ
26.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конфликт на Донбассе необходимо решить силами трех братских стран: Украины, России и Беларуси. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий. За разговором следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Лукашенко в формате открытого диалога с украинскими журналистами общается впервые. Внимание к встрече повышенное, вопросов и тем для обсуждения много.
Белорусский лидер
«Три славянских народа должны решить этот конфликт, вот просто потому что это в нашем доме. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт. Тоже нет никакой реакции. Я помню, год назад было предложение Петра Порошенко – тоже никакой реакции. Ну я понимаю кто там влияет. Я заговорил о том, что надо подключать США»
Лукашенко высказался и по поводу отношений с Россией. Эта тема также была интересна журналистам. Он твердо
Встреча Лукашенко с украинскими СМИ проходит в преддверии второго
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Белорусский лидер встретился с украинскими журналистами из шести ведущих изданий в преддверии форума регионов двух стран.
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