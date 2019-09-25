Орденом Матери награждены 160 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей

Источник материала: Вороновская газета





Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 160 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №358 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.

В их числе врач Кобринской центральной районной больницы Наталья Алимусина, продавец магазина Малоритского районного потребительского общества Елена Котел, ремесленник из Пинска Вера Кравчук, инспектор уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Полоцкого райисполкома Галина Серафимова, социальный работник Хойникского территориального центра социального обслуживания населения Людмила Бурей, машинист крана ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» Мария Шилова, помощник воспитателя Мижевичских яслей-сада Слонимского района Инна Астюкевич, педагог средней школы №19 Могилева Наталья Гуреева, швея ОАО «Бобруйсктрикотаж» Анна Лукашова.

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