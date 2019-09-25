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На Гродненщине усилят контроль за автобусами и маршрутками

26.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Гродненщине усилят контроль за автобусами и маршрутками

В связи с участившимися авариями, в которых травмируются пассажиры, с сегодняшнего дня и по 2 октября пройдет акция, в рамках которой Госавтоинспекция будет уделять особое внимание пассажирским перевозкам.

–Рейдовые мероприятия по контролю соблюдения ПДД водителями автобусов, маршруток, автомобилей-такси и иных транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров, будут под особым контролем, – сообщили в ГАИ региона. – Сотрудники будут применять гласный и смешанный контроль за дорожным движением. Транспортная инспекция будет также принимать участие в проводимой акции, осуществляя контроль за соблюдением водителями режимов труда и отдыха.

Не обойдется стороной и теоретическая сторона мероприятий. В трудовых коллективах будет проводиться информационная работа инспекторами, которые напомнят об основных правилах перевозки пассажиров и особое внимание уделят вопросам по перевозке детей в транспорте .

Акция проводится с целью повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием пассажирского транспорта.

https://grodnonews.by
 
 
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В связи с участившимися авариями, в которых травмируются пассажиры, с сегодняшнего дня и по 2 октября пройдет акция, в рамках которой Госавтоинспекция будет...
 
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