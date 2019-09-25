Около 200 проектов привезли на конференцию участники со всех районов Минской области. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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В Смолевичах прошла конференция по реализации гуманитарных проектов
26.09.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Около 200 проектов привезли на конференцию участники со всех районов Минской области. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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Около 200 проектов привезли на конференцию участники со всех районов Минской области. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі». Сообщение В...
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