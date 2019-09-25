БАТЭ подписал футболиста сборной Боснии и Герцеговины. Правда, в этом году играть он не сможет

Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб БАТЭ объявил о подписании контракта с боснийским защитником Бояном Настичем.



Фото: ФК БАТЭ

«Обращаем внимание, что, в соответствии с регламентирующими документами АБФФ, этот футболист не сможет быть заявленным и, соответственно, не сыграет за „желто-синих“ в нынешнем сезоне. Однако руководство нашего клуба, прекрасно понимая необходимость укрепления состава, уже сейчас ведет трансферную кампанию с прицелом на следующий соревновательный год», — говорится в пресс-релизе клуба.

Боян Настич родился 6 июля 1994 года во Власинеце (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). Начал заниматься футболом в детской школе местного одноименного клуба, на заре 2000-х выступавшего в низших лигах чемпионата страны. Когда Бояну было 15 лет, на одном из юношеских турниров он попал в поле зрения скаутов сербской «Войводины», а вскоре получил приглашение от команды из Нови-Сада.

В Суперлиге дебютировал 7 апреля 2012-го, когда вышел в стартовом составе в домашнем поединке с белградским «Радом». Правда, та игра осталась единственной в сезоне-2011/12 для молодого игрока. Зато в следующем чемпионате Настич появлялся на поле уже 14 раз, причем все — в стартовом составе. Дальше — больше. В 2014−15 годах, являясь одним из лидеров «Войводины», защищал ее цвета вместе с хорошо известным борисовским болельщикам Мирко Иваничем.

После пяти лет выступлений в «Войводине» в августе-2016 на правах свободного агента перебрался в Бельгию и заключил 2-летний контракт с «Генком», первый матч за который провел в конце того же месяца — против «Зюлте-Варегема» (1:0). В апреле-2018 Настич продлил соглашение с «Генком», где доиграл до конца года, а затем был отдан в аренду опять-таки бельгийскому «Остенде». По завершении срока арендного договора вернулся в «Генк». Правда, вскоре клуб и футболист приняли решение о прекращении отношений.

Боян прошел через юношеские и молодежные сборные Сербии (от 17 до 21 года). А в конце 2016-го изъявил желание защищать цвета национальной сборной Боснии и Герцеговины. Его дебют состоялся 28 мая 2018 года в контрольном поединке с черногорцами. Потом были еще два полных спарринга с турками и испанцами. 11 июня нынешнего года Настич принял участие в выездной отборочной встрече чемпионата Европы-2020 с итальянцами (1:2) — вышел на замену на 72-й минуте.