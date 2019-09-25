В Беларуси предприятия с начала года уволили больше 500 тысяч работников. Новые места нашли не всем

Источник материала: Tut.by

Предприятия вновь увольняют активнее, чем принимают на работу. В августе трудоустроили 84,8 тысячи человек, а отдали трудовые — 92,2 тысячи, сообщает Белстат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В августе заметнее всего сократилось количество работников в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Там уволенных оказалось на 28,7% больше, чем принятых. Достаточно ощутимыми потери оказались в сфере временного проживания и питания и образовании — на 28% и 25,3% больше уволенных соответственно. В сфере административных и вспомогательных услуг уволенных было на 24,1% больше, в финансовой и страховой деятельности — на 23,7%, операциях с недвижимостью — на 18,9%, в промышленности — на 9,5%.

Только в четырех сферах количество работников в августе приросло. Это здравоохранение и социальные услуги (на 54,7%), информация и связь (на 32,9%), профессиональная, научная и техническая деятельность (на 28,9%) и творчество, спорт, развлечения и отдых (на 11,9%).

В июле принятых на работу было на 870 человек больше, чем уволенных. А на этого предприятия увольняли больше, чем нанимали, на протяжении восьми месяцев подряд.

С начала этого года предприятия уволили 503 180 работников, а приняли на работу — 455 154.