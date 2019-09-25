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В ЖКХ рассказали, когда заменят нерабочие уличные светильники

26.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Многих случчан возмущало, что на улице Социалистической не горели некоторые светильники, а вчера и вовсе вся улица до 11-го городка была без наружного освещения. В темноте оставался и участок улицы М. Богдановича от садика «голова» до 10-го городка. Сообщения об этом приходили в Instagram SlutskGorod и через анонимную форму F3.

Специалист комбината по благоустройству Слуцкого ЖКХ пояснил, что в результате проведения на Социалистической работ «Слуцкими электросетями» оборвался электрический провод. Однако к настоящему моменту работы завершены.

— Сегодня всё сделали, будет освещение в 11-м, — сказали в ЖКХ.

Что касается не горящих фонарей на других улицах, коммунальщики планируют заменить их в ближайшее время.

— Мы проверили всё, некоторые светильники [№...] перегорели. Нам должен был сегодня перезвонить поставщик, но что-то у них не получилось. Поэтому на улице М. Богдановича будем менять уже на следующей неделе, когда придут новые фонари. В других местах, например над пешеходным переходом возле стоматологии по улице Ленина, планируем заменить уже завтра, — ответил работник комбината по благоустройству.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Многих случчан возмущало, что на улице Социалистической не горели некоторые светильники, а вчера и вовсе вся улица до 11-го городка была без наружного освещения.
 
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