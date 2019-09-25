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Новые искусственные неровности положили в центре Слуцка
26.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Водителям в этих местах стоит быть внимательными, не разгоняться и следить за соблюдением дистанции.
Новые искусственные неровности установили на подъезде к торговому центру «Маяк» и на улице Пионерской вблизи здания ЖЭУ-2. Оба «лежачих» пока никак не обозначены.
Фотографии прислал Руслан Березовский.
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Новые искусственные неровности установили на подъезде к торговому центру «Маяк» и на улице Пионерской вблизи здания ЖЭУ-2. Оба «лежачих» пока никак не обозначены.
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