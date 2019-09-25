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Новые искусственные неровности положили в центре Слуцка

26.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Водителям в этих местах стоит быть внимательными, не разгоняться и следить за соблюдением дистанции.

Новые искусственные неровности установили на подъезде к торговому центру «Маяк» и на улице Пионерской вблизи здания ЖЭУ-2. Оба «лежачих» пока никак не обозначены.

Фотографии прислал Руслан Березовский.

Новые искусственные неровности положили в центре Слуцка


 
 
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Новые искусственные неровности установили на подъезде к торговому центру «Маяк» и на улице Пионерской вблизи здания ЖЭУ-2. Оба «лежачих» пока никак не обозначены.
 
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