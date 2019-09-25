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СК РФ назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле

26.09.2019 18:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК РФ назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле
СУ СК РФ

Следствие рассматривает две основные причины жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле. Инцидент мог произойти из-за ошибки пилотов или некачественного технического обслуживания воздушного судна, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

СК РФ назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле Количество пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 56

В ведомстве отметили, что точная причина инцидента станет известна после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. "Срок предварительного следствия составит два месяца, необходимо провести следствие в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября в 17.21 по московскому времени. На борту самолета компании Azur Air находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. За медицинской помощью в результате инцидента обратились 49 человек, один человек госпитализирован.

 
 
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В ведомстве отметили, что точная причина инцидента станет известна после ряда экспертиз, изучения большого объема документов.
 
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