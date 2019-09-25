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Завтра, 27 сентября, по всей Республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения

26.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В ходе проведения Единого дня безопасности акцент будет сделан на проблематике использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта, а девизом станет «Фликер — мой дорожный талисман!».

Проблема дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта особо обостряется в осенний период.

Осенью сумерки наступают гораздо раньше и, как показывает статистика, именно в этот период на дорогах увеличивается количество наездов на данную категорию участников дорожного движения. Как правило, большинство из них происходит в вечернее и ночное время, в условиях недостаточной видимости.

За 8 месяцев 2019 года на дорогах Могилевской области в темное время суток с участием пешеходов произошло 34 аварии, в них 7 человек погибли и 31 получили травмы.

Основными причинами наездов по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. Зачастую пешеходы пересекают проезжую часть в неустановленных местах, находятся любители перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, а отдельные граждане, не задумываясь о собственной жизни, как «тени» выходят на неосвещенную дорогу.

В сумерках, без световозвращающих элементов пешеходы остаются незамеченными, ведь темное время суток значительно снижает способность водителя оценивать ситуацию и принимать адекватные решения. Полагаясь на городское освещение и свет фар автомобилей, граждане смело переходят дорогу, даже не задумываясь, что водитель увидит их в лучшем случае лишь за 15-20 метров перед автомобилем.

Хочется напомнить и велосипедистам о том, что при движении в темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фонарь, излучающий белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует любителям данного вида транспорта не пренебрегать личной безопасностью и обозначить самого себя световозвращающим жилетом.

По вине велосипедистов за 8 месяцев текущего года на территории области произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

Возчики гужевого транспорта, также как пешеходы и велосипедисты, зачастую ставят под удар свою жизнь и здоровье, не желая сделать свой транспорт и себя видимыми.

Возчику важно быть заметным на дороге, и в темное время суток в обязательном порядке использовать световозвращающие повязки, но лучший вариант — надевать светоотражающий жилет.

На гужевом транспортном средстве, так же как и на велосипеде — спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Пренебрежение простыми мерами безопасности со стороны самых уязвимых участников движения приводит к крайне тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать все опасности, которые таит в себе дорога, но и соблюдать Правила и сам заботиться о своей безопасности.

Не стоит забывать об административной ответственности. За переход проезжей части вне пешеходного перехода или за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрен штраф в размере от 1 до 3-х базовых величин. Для нетрезвых нарушителей штраф составляет от 3-х до 5-ти базовых величин.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне!

Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта — не будьте безразличными! Поведение пьяного на дороге непредсказуемо. В ваших силах предотвратить трагедию. Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого человека на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!

ОГАИ Горецкого РОВД.


 
 
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9В ходе проведения Единого дня безопасности акцент будет сделан на проблематике использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости...
 
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