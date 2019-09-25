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"Гомельтранеснефть Дружба": наверстать транспортировку 7 млн тонн уже нереально

26.09.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гомельтранеснефть Дружба» подсчитала, что в результате инцидента с грязной нефтью предриятие получило снижение объемов транспортировки нефти в объеме 7 млн тонн, которые наверстать до конца года уже нереально, так как это связано с логистикой поставок, рынок наполнен нефтью.

Об этом рассказал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго журналистам сегодня.

«Транснефть» обещала восстановить объемы транспортировки. До сентября такая возможность была. Сегодня такой возможности нет: в Польше нет покупателей на эти объемы. Сегодня объемы восстановлены до среднегодовых значений, а объемы годовые восстановить не удастся. В этом году через Беларусь будет прокачано нефти до 54 млн тонн. Для сравнения: в 2018 году — 59 млн тонн.

По словам специалиста, в среднесрочной перспективе предприятие будет иметь такую загрузку: 35 млн тонн нефти в направлении «Адамово» и 15 млн — в направлении Украины.

Сегодня задача стоит компенсировать выручку через повышение тарифов. Отсюда рост тарифов с 1 сентября на 3,7%. Это дает рост выручки порядка $2 млн. Но все равно порядка $21 млн остается выпавшей выручки. Разговор о компенсации будет вестись в ходе переговоров о плановом повышении тарифов по результатам работы за год.

По словам Вериго, «Гомельтранснефть Дружба» вынесла ряд уроков из инцидента с грязной нефтью.

Мы работаем с польской стороной для организации представительства в Польше для контроля и осуществления сдачи нефти польской стороне. Второе — это изменение регламента приема и сдачи нефти. Мы хотим внести в регламенты такие аксиомы, как безусловный возврат инвестиционного товара и более глубокое участие наших специалистов в приемо-сдаточных операциях.


Вериго напомнил, что 2021 год — время заключения нового договора с «Транесфтью». На предприятии надеются, что все уроки найдут отражение в новом договоре.
 
 
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«Гомельтранеснефть Дружба» подсчитала, что в результате инцидента с грязной нефтью предриятие получило снижение объемов транспортировки нефти в объеме 7 млн...
 
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