Человеку в инвалидной коляске предложили встречаться с избирателями в помещении, куда он не может попасть

Об этом Свободе сообщили в Центральной избирательной комиссии.





Речь идет о Евгении Шевко, председателе республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Его инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в депутаты по Купаловскому избирательному округу №95.





Председатель правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко обратился в Центризбирком. Он считает, что Евгений Шевко находится в неравных условиях с другими претендентами.





Дело в том, что для встреч кандидатов с избирателями власти отвели помещение, в которое человеку с инвалидностью трудно попасть.





Однако ЦИК жалобы не удовлетворила. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила отказ так:





«Здесь идет речь о формальном равенстве. Ну, не ходят избиратели на встречи с кандидатами. В лучшем случае придут несколько пенсионеров. И все».







