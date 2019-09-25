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Человеку в инвалидной коляске предложили встречаться с избирателями в помещении, куда он не может попасть

26.09.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшний день среди более полутысячи потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва есть только один человек в инвалидной коляске.

Об этом Свободе сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Речь идет о Евгении Шевко, председателе республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Его инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в депутаты по Купаловскому избирательному округу №95.

Председатель правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко обратился в Центризбирком. Он считает, что Евгений Шевко находится в неравных условиях с другими претендентами. 

Дело в том, что для встреч кандидатов с избирателями власти отвели помещение, в которое человеку с инвалидностью трудно попасть.

Однако ЦИК жалобы не удовлетворила. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила отказ так:

«Здесь идет речь о формальном равенстве. Ну, не ходят избиратели на встречи с кандидатами. В лучшем случае придут несколько пенсионеров. И все».
 
 
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На сегодняшний день среди более полутысячи потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва есть только один человек в инвалидной...
 
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