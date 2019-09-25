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16 человек отравились грибами в Минске с начала 2019 года

26.09.2019 19:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

16 человек отравились грибами в Минске с начала 2019 года
shutterstock.com

По информации столичной санстанции, с начала 2019 года в Минске зарегистрировано 15 случаев отравления грибами. При этом пострадали 16 человек. Отмечается, что все пострадавшие употребляли, по их словам, съедобные грибы.

16 человек отравились грибами в Минске с начала 2019 года В Кобрине молодая семья отравилась грибами

Специалисты говорят, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. К первым признакам отравления грибами относятся резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. Также могут наблюдаться судороги, галлюцинации, бред. От отравления несъедобными грибами люди умирают в 25-50% случаев.

Эксперты советуют: если вы почувствовали признаки отравления грибами, нужно сразу обратиться к врачам. Если такой возможности нет, то надо очистить желудок от остатков пищи, вызвав рвоту; принять 10-20 растолченных в порошок таблеток активированного угля; много пить – это снизит концентрацию яда в организме.

При этом грибы лучше полностью исключить из рациона детей до 3 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска привели статистику отравления грибами в 2019 году.
 
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