16 человек отравились грибами в Минске с начала 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

По информации столичной санстанции, с начала 2019 года в Минске зарегистрировано 15 случаев отравления грибами. При этом пострадали 16 человек. Отмечается, что все пострадавшие употребляли, по их словам, съедобные грибы.

Специалисты говорят, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. К первым признакам отравления грибами относятся резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. Также могут наблюдаться судороги, галлюцинации, бред. От отравления несъедобными грибами люди умирают в 25-50% случаев.

Эксперты советуют: если вы почувствовали признаки отравления грибами, нужно сразу обратиться к врачам. Если такой возможности нет, то надо очистить желудок от остатков пищи, вызвав рвоту; принять 10-20 растолченных в порошок таблеток активированного угля; много пить – это снизит концентрацию яда в организме.

При этом грибы лучше полностью исключить из рациона детей до 3 лет.