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В Минске для вип-гостей открыли первый H&M. Что и почем там продают
Источник материала: Tut.by
В торговом центре Galleria Minsk — предварительное открытие первого в Минске магазина одежды H&M. Пока сюда пригласили только вип-гостей. Мы посмотрели, что там продается, и сравнили цены.
Первый в Минске H&M открылся на месте польского магазина одежды Reserved, который занимал два этажа. Теперь его площадь в 1757 квадратных метров занимает магазин шведского бренда. Здесь представлены мужская, женская и детская коллекции. Размерный код одежды от XS до XL.
Магазин откроют для всех посетителей 28 сентября в 12 часов. А пока на вип-мероприятие с красной ковровой дорожкой пригласили первых гостей, среди которых — блогеры и журналисты.
Как и в других магазинах бренда, H&M в Минске принимает вещи на переработку — за это здесь дают скидку 15%. В один день принести можно неограниченное число пакетов ненужной одежды, однако купон выдается только за первый и второй пакет. Скидка действует на одну вещь в чеке — самую дорогую.
Как отличаются цены
На бирках указана цена сразу в нескольких валютах: белорусский рубль, российский рубль и казахстанский тенге. То есть легко можно сравнить показатели по актуальному курсу.
Мы сравнили стоимость некоторых моделей одежды с литовскими ценами.
Например, жакет, который у нас стоит 99,99 рубля, в Литве продают за 39,99 евро (в эквиваленте — почти 91 рубль). Короткое платье за 49,99 рубля в литовском H&M стоит 19,99 евро (эквивалентно 45 рублям). В Минске рубашку продают за 74,99 рубля, в то время как в Вильнюсе ее можно приобрести за 29,99 евро (почти 68 рублей).
Разница с ценами в Вильнюсе небольшая — 4−9 рублей.
В Польше такие же вещи продают по меньшей цене. Например, жакет стоит на 22 рубля дешевле, платье — на 8 рублей, а рубашка на 7.
В России цены на эти вещи — в том же диапазоне, что и в Беларуси — пиджак на 2 рубля дешевле, платье почти на 2 рубля даже дороже, рубашка по цене отличается всего на 55 копеек.
Все цены мы сравнивали по курсу Нацбанка. Все перечисленные вещи из одной коллекции и сделаны из переработанного полиэстера.
Как мы
На белорусском рынке H&M управляет команда из России, они же работают в Казахстане.
Этот шведский бренд одежды основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов в более чем 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear). В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Украине — в 2018-м.
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Открытие для всех пройдет 28 сентября. А пока на вип-мероприятие с красной ковровой дорожкой пригласили первых гостей.
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