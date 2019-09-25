«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гомельском филиале войсковой части 01313 сегодня аншлаг. Покупатели со всей Беларуси изучают условия приобретения военных вездеходов, полевых химических лабораторий и комплексов по утилизации ракетного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому все это нужно в мирной жизни?

Материал корреспондента Александра Добрияна.

















Владимир Акулин знает, зачем пришел. В таком же КУНГе с радиостанцией он когда-то начинал свою службу. Сегодня выбирает кузов для мирного дела. В ОСВОДе военная техника продолжит службу в качестве базы для спасателей-водолазов.





Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского ОСВОД:

Мы бы сделали здесь для выезда и проведения маневрово-поисковых работ водолазов. Здесь люди-водолазы могут переодеться, обогреться, обсушиться. Это очень удобно. Спрятаться даже от дождя по такой погоде, как сейчас.













Такие же КУНГи в Гомеле уже используют для обустройства спасательных постов на городских пляжах.

Михаилу Новику тоже нужна машина для перевозки людей – возить на работу, в поле и на ферму. В Гомель он приехал за 450 километров из Брестской области.





Михаил Новик, директор сельхозпредприятия:

Состояние этих ЗИЛов – супер состояние. Она внутри как новая, капот откроешь – как новый, по резине видно, что еще пупырышки торчат. Это смешная цена! Что такое 4,5 тысячи?

В военной технике советского периода «кусается» разве что расход топлива. Надежность и простота эксплуатации устраивает всех.





Александр Добриян, корреспондент:

А эта техника не на массового покупателя – гусеничный кабелеукладчик с танковым двигателем. Но есть клиент и на такую машину: российские лесозаготовители берут их для работы в тайге. Найти вездеход дешевле 9 тысяч белорусских рублей на рынке просто невозможно.





Минимальные цены – расчет военных. Продавая излишки имущества и морально устаревшую технику на таких выставках, военное ведомство неплохо экономит на утилизации.





Анатолий Косовец, заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Спрос велик. За последние семь лет мы провели 21 выставку-продажу. На этой выставке покупается около 40 % выставленных материальных средств. В течение двух-трех месяцев не остается ни одной единицы.

Помимо крупной техники в Гомеле покупателям предложили электростанции, кабель, телескопические мачты антенн и даже походную химическую лабораторию. Всему этому найдется применение и на гражданке, и в мирной жизни.















