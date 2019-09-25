|
«Смешная цена!» Что покупали белорусы на выставке-продаже военной техники в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гомельском филиале войсковой части 01313 сегодня аншлаг. Покупатели со всей Беларуси изучают условия приобретения военных вездеходов, полевых химических лабораторий и комплексов по утилизации ракетного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем и кому все это нужно в мирной жизни?
Владимир Акулин знает, зачем пришел. В таком же КУНГе с радиостанцией он когда-то начинал свою службу. Сегодня выбирает кузов для мирного дела. В ОСВОДе военная техника продолжит службу в качестве базы для спасателей-водолазов.
Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского ОСВОД:
Такие же КУНГи в Гомеле уже используют для обустройства спасательных постов на городских пляжах.
Михаилу Новику тоже нужна машина для перевозки людей – возить на работу, в поле и на ферму. В Гомель он приехал за 450 километров из Брестской области.
Михаил Новик, директор сельхозпредприятия:
В военной технике советского периода «кусается» разве что расход топлива. Надежность и простота эксплуатации устраивает всех.
Александр Добриян, корреспондент:
Минимальные цены – расчет военных. Продавая излишки имущества и морально устаревшую технику на таких выставках, военное ведомство неплохо экономит на утилизации.
Анатолий Косовец, заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь:
Помимо крупной техники в Гомеле покупателям предложили электростанции, кабель, телескопические мачты антенн и даже походную химическую лабораторию. Всему этому найдется применение и на гражданке, и в мирной жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В гомельском филиале войсковой части 01313 сегодня аншлаг. Покупатели со всей Беларуси изучают условия приобретения военных вездеходов, полевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)