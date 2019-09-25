Меркель: Трамп смог добиться, что его твиты заменили официальные заявления для прессы

«Очень интересно то, что ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним», — сказала Меркель. По ее словам, «это означает своего рода коммуникацию с внешним миром», когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.





«По этому можно судить, какие перемены произошли», — добавила канцлер. Сама Меркель не имеет личного аккаунта в Twitter и пока не собирается его заводить. «За нас это делает [официальный представитель Кабмина] Штеффен Зайберт и другие представители», — напомнила она.