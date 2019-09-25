|
Меркель: Трамп смог добиться, что его твиты заменили официальные заявления для прессы
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп смог добиться того, что его твиты превратились в настоящие официальные заявления для прессы. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе по случаю 70-летия газеты
«Очень интересно то, что ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним», — сказала Меркель. По ее словам, «это означает своего рода коммуникацию с внешним миром», когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.
«По этому можно судить, какие перемены произошли», — добавила канцлер. Сама Меркель не имеет личного аккаунта в Twitter и пока не собирается его заводить. «За нас это делает [официальный представитель Кабмина] Штеффен Зайберт и другие представители», — напомнила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп смог добиться того, что его твиты превратились в настоящие официальные заявления для прессы. Такое мнение высказала в четверг канцлер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)