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Мужчина, который спас колхозного коня с горящей фермы в Наровлянском районе, умер от ожогов

26.09.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили TUT.BY на предприятии.

Напомним, пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.

Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами 20% тела доставили работника хозяйства, который спасал привязанного к опоре горящего склада коня.

Мужчина умер.
 
 
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Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили TUT.BY на...
 
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