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Мужчина, который спас колхозного коня с горящей фермы в Наровлянском районе, умер от ожогов
Источник материала: Партизан
Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили
Напомним, пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.
Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами 20% тела доставили работника хозяйства, который спасал привязанного к опоре горящего склада коня.
Мужчина умер.
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Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили TUT.BY на...
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