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Диалог Лукашенко с украинскими СМИ получился откровенным и теплым
26.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между президентами Беларуси, Казахстана и России очень доверительные, блестящие отношения. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий. За разговором следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Общение президента и украинских журналистов длилось три с половиной часа. Лукашенко изначально определили формат встречи: не просто вопрос-ответ, а диалог, обмен мнениями.
Говорили о многом. Например, про
Эта встреча проходила накануне второго форума регионов Беларуси и Украины. Он пройдет в Житомире в начале октября. Там же запланированы и переговоры Лукашенко и президента Незалежной Владимира Зеленского. Белорусский лидер сказал, что советов давать украинскому коллеге не собирается, но если тот попросит, то президент выскажет свое мнение. При этом Лукашенко не исключает, что с Зеленским у него могут сложиться такие же доверительные отношения, как с другими президентами, например, России и Казахстана.
Прозвучал и вопрос о государственных языках в стране. Президент ответил, что в стране соблюдается баланс в этом вопросе. Даже на Дворце независимости, где проходила встреча, с одной стороны название написано на русском языке, на другой – на белорусском, «Палац Незалежнасти». Туда, кстати подъезжает сам президент – принимать высокопоставленных гостей. Был и такой интересный вопрос: мол, родился ли в Беларуси новый президент. Александр Лукашенко
В общем, встреча прошла в теплой и доверительной обстановке. Лукашенко предложил такое общение сделать регулярным. Как говориться, надо чаще встречаться. Ну, а в конце мероприятия, журналисты подарили белорусскому лидеру в качестве сувенира украинскую вышиванку.
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Белорусский лидер рассказал об отношениях с коллегами из России и Казахстана, а в конце встречи журналисты подарили ему вышиванку.
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