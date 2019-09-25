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Диалог Лукашенко с украинскими СМИ получился откровенным и теплым

26.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между президентами Беларуси, Казахстана и России очень доверительные, блестящие отношения. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий. За разговором следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Общение президента и украинских журналистов длилось три с половиной часа. Лукашенко изначально определили формат встречи: не просто вопрос-ответ, а диалог, обмен мнениями.

Говорили о многом. Например, про урегулирование конфликта в Донбассе. Лукашенко здесь придерживается четкой позиции: Украина должна оставаться единой и неделимой. Интересовались журналисты и отношениями Беларуси и России, на что президент твердо ответил, что дружить против Москвы Минск ни с кем не будет. И выбирать между Западом и Востоком тоже не станет.

«Мы не дружим с Америкой против России. Это исключено. Нравится вам это или нет, это наша существенная позиция, это моя позиция об отношениях с РФ. У нас референдум состоялся, и люди ответили: более чем две трети, даже четыре пятых за добрые, союзнические отношения с Россией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Более того, вы знаете, когда нам было трудно, кроме Китая с Россией, нас по большему счету никто и не поддержал», – указал Лукашенко.

Эта встреча проходила накануне второго форума регионов Беларуси и Украины. Он пройдет в Житомире в начале октября. Там же запланированы и переговоры Лукашенко и президента Незалежной Владимира Зеленского. Белорусский лидер сказал, что советов давать украинскому коллеге не собирается, но если тот попросит, то президент выскажет свое мнение. При этом Лукашенко не исключает, что с Зеленским у него могут сложиться такие же доверительные отношения, как с другими президентами, например, России и Казахстана.

«Токаев, президент Казахстана. Мы и раньше знали немножко друг друга. Между людьми какая-то химия должна быть вот у нас с ним блестящие отношения. Мы понимаем. Он большой умница, образованный человек. Китайский язык выучил в свое время. Ну, у меня к нему такое особое отношение и уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях. Путину Владимиру Владимировичу я могу все сказать: от личного до государственного, откровенно – в любой момент», – заверил белорусский лидер.

Прозвучал и вопрос о государственных языках в стране. Президент ответил, что в стране соблюдается баланс в этом вопросе. Даже на Дворце независимости, где проходила встреча, с одной стороны название написано на русском языке, на другой – на белорусском, «Палац Незалежнасти». Туда, кстати подъезжает сам президент – принимать высокопоставленных гостей. Был и такой интересный вопрос: мол, родился ли в Беларуси новый президент. Александр Лукашенко ответил: конечно, ведь главой государства может стать только человек, которому не менее 35 лет. А еще выразил уверенность, что президентами не становятся, а рождаются.

«Мои дети не страдают президентством. Они наелись моего президентства. Нет у нас транзита власти. У нас президент будет избран только народом», – уверен белорусский лидер.

В общем, встреча прошла в теплой и доверительной обстановке. Лукашенко предложил такое общение сделать регулярным. Как говориться, надо чаще встречаться. Ну, а в конце мероприятия, журналисты подарили белорусскому лидеру в качестве сувенира украинскую вышиванку.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер рассказал об отношениях с коллегами из России и Казахстана, а в конце встречи журналисты подарили ему вышиванку.
 
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