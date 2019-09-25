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На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

26.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы». Уже произведён забор земли из мест захоронений во всех сельсоветах.

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

Сегодня эта акция продолжилась в Мстиславле. Из пяти памятных мест молодёжь Мстиславщины взяла землю, которую поместят в общую капсулу и передадут в Минск.

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

За проводимыми мероприятиями наблюдала специальная комиссия во главе с первым заместителем председателя райисполкома Виктором Косолаповым.

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»

Члены комиссии подписали акты о заборе земли с воинских захоронений.

Соб. инф.

 
Теги: Минск
 
 
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На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы». Уже произведён забор земли из мест захоронений во всех сельсоветах. Сегодня эта акция продолжилась в...
 
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