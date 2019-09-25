Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы». Уже произведён забор земли из мест захоронений во всех сельсоветах.

Сегодня эта акция продолжилась в Мстиславле. Из пяти памятных мест молодёжь Мстиславщины взяла землю, которую поместят в общую капсулу и передадут в Минск.

За проводимыми мероприятиями наблюдала специальная комиссия во главе с первым заместителем председателя райисполкома Виктором Косолаповым.

Члены комиссии подписали акты о заборе земли с воинских захоронений.

Соб. инф.