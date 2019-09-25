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На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы»
26.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы». Уже произведён забор земли из мест захоронений во всех сельсоветах.
Сегодня эта акция продолжилась в Мстиславле. Из пяти памятных мест молодёжь Мстиславщины взяла землю, которую поместят в общую капсулу и передадут в Минск.
За проводимыми мероприятиями наблюдала специальная комиссия во главе с первым заместителем председателя райисполкома Виктором Косолаповым.
Члены комиссии подписали акты о заборе земли с воинских захоронений.
Соб. инф.
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На Мстиславщине продолжается акция «Во славу общей Победы». Уже произведён забор земли из мест захоронений во всех сельсоветах. Сегодня эта акция продолжилась в...
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