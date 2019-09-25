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С 25 по 30 сентября в центре внимания ГАИ — мотоциклисты
26.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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На протяжении пяти дней сотрудники ОГАИ Горецкого РОВД проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта.
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39На протяжении пяти дней сотрудники ОГАИ Горецкого РОВД проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с...
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