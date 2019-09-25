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Лидский район самый бедный из «счастливчиков», включенных в программу ускоренного развития
Источник материала: Lida.Info
Власти приняли программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов. В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость в экономике, попали 6 районов.
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А теперь посмотрим отдельно, как обстоят дела с зарплатой в тех районах, которые должны ускориться в своем развитии. Напомним, это постановление правительства приняли «для равномерного развития территорий, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах».
В четырех городах и 6 районах средние зарплаты привязали к уровню получек в соответствующей области, в которой они расположены. К примеру, в Полоцком районе в этом году средняя зарплата должна быть на 6,9% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 10%. Для сравнения: в январе-июле нынешнего года зарплаты жителей Полоцкого района были на 0,01% выше, чем в среднем по области, а в прошлом году — на 0,02%.
Какие зарплаты получают в районах, которым «прописали» ускоренное развитие
Самым бедным из районов-счастливчиков оказался Лидский — там зарплата немного недотянула до 900 рублей. Если же смотреть на города, которые попали в программу ускоренного развития, то средние зарплаты там везде превышают 800 рублей, а в Новополоцке даже 1000 рублей.
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Власти приняли программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов. В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость...
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