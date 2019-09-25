Лидский район самый бедный из «счастливчиков», включенных в программу ускоренного развития

Источник материала: Lida.Info





Власти приняли программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов. В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость в экономике, попали 6 районов.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило с зарплатами в прошлом месяце по всей стране и в «счастливых» районах в частности.

5 важных фактов о зарплатах за август

Как мы помним, в августе средняя зарплата по стране упала впервые за последние три месяца. Всего же по стране получки снизились в 55 районах из 118. Больше всего уменьшились зарплаты в Гродненском, Брестском и Островецком районах — на 58,3 рубля, 56 рублей и 55 рублей соответственно.

Самый богатый по-прежнему Солигорский район . Сейчас здесь зарабатывают в среднем 1 879,1 рубля. Это снова больше, чем в Минске (1 512,8 рубля).

. Сейчас здесь зарабатывают в среднем 1 879,1 рубля. Это снова больше, чем в (1 512,8 рубля). В августе звание самого бедного района тоже оставалось у привычной Шарковщины (714 рублей). Разрыв с самым богатым районом — 2,6 раза .

(714 рублей). . Больше 1000 рублей сейчас получают в 14 районах страны . Кроме Солигорского, это Минский, Речицкий, Дзержинский, Смолевичсккий, Мозырский, Светлогорский, Жлобинский, Логойский, Несвижский, Могилевский, Пуховичский, Островецкий и Гродненский.

. Кроме Солигорского, это Минский, Речицкий, Дзержинский, Смолевичсккий, Мозырский, Светлогорский, Жлобинский, Логойский, Несвижский, Могилевский, Пуховичский, Островецкий и Гродненский. В 22 районах Беларуси средняя зарплата в августе не превысила 800 рублей, а в 75 — недотянула до 900 рублей

А теперь посмотрим отдельно, как обстоят дела с зарплатой в тех районах, которые должны ускориться в своем развитии. Напомним, это постановление правительства приняли «для равномерного развития территорий, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах».

В четырех городах и 6 районах средние зарплаты привязали к уровню получек в соответствующей области, в которой они расположены. К примеру, в Полоцком районе в этом году средняя зарплата должна быть на 6,9% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 10%. Для сравнения: в январе-июле нынешнего года зарплаты жителей Полоцкого района были на 0,01% выше, чем в среднем по области, а в прошлом году — на 0,02%.

Какие зарплаты получают в районах, которым «прописали» ускоренное развитие





Самым бедным из районов-счастливчиков оказался Лидский — там зарплата немного недотянула до 900 рублей. Если же смотреть на города, которые попали в программу ускоренного развития, то средние зарплаты там везде превышают 800 рублей, а в Новополоцке даже 1000 рублей.