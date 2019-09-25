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Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Украинская журналистка Ольга Кошеленко напрямую задала вопрос Президенту Беларуси о судьбе Крыма. Этот полуостров оказался яблоком раздора между Украиной и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина):
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Может быть, когда-то в спокойном ключе изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти и так далее – может быть. Даже если бы сегодня в России пришли к власти те, которые осуждают Россию за Крым, они бы Крым вам не вернули. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама.
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Александр Лукашенко: «Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама»
Новости Беларуси. Украинская журналистка Ольга Кошеленко напрямую задала вопрос Президенту Беларуси о судьбе Крыма. Этот полуостров оказался яблоком раздора...
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