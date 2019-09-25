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«Не ждите от нас пакостей». Александр Лукашенко о том, могут ли белорусские военные оказаться в Донбассе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, налаживание диалога с новой властью, роль нашей страны в урегулировании конфликта на Донбассе. Президент впервые проводит встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Украины мир – это вопрос № 1. Беларусь будет способствовать урегулированию конфликта только мирными способами. Это не просто слова. Наша военная доктрина носит не наступательный, а оборонительный характер.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина):
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получили – слушайте, я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей. Не ждите пакостей по двум причинам. По той причине, что я объяснил, мы не можем врагами быть вашего народа. Всё наше руководство и я, как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вас, я никогда на это не пойду. Это во-первых. Вторая причина – России это не надо.
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«Не ждите от нас пакостей». Александр Лукашенко о том, могут ли белорусские военные оказаться в Донбассе
Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, налаживание диалога с новой властью, роль нашей страны в урегулировании конфликта на Донбассе. Президент...
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