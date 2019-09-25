ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Вильни просит у Беларуси доступ к мониторингу среды с БелАЭС

26.09.2019 20:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мэр Вильни Ремигиюс Шимашюс обратился к новоназначенному белорусскому послу Валерию Барановскому.

Шимашюс попросил у него дать возможность получать напрямую с Белорусской АЭС данные мониторинга окружающей среды, пишет ru.delfi.lt.

"Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию ​​в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования", — заявил виленский мэр.

Он подчеркнул, что в Литве пока нет доверия к белорусской информации по АЭС, и получить его можно только через полное раскрытие информации.


Также Шимашюс сообщил дипломату, что Литва хочет поддерживать соседские отношения "и что очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России".

Между столицами Беларуси и Литвы около 20 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве. Но, говорит виленский мэр, на сегодня никакого сотрудничества нет. Сам Шимашюс объявлен персоной нон грата в России, поэтому он не знает, может ли приехать в Беларусь: в нашу страну запрещен въезд лицам, находящимся в российском "черном списке".

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильни нарушает требования безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отрицает эти претензии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр Вильни Ремигиюс Шимашюс обратился к новоназначенному белорусскому послу Валерию Барановскому.
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Белшине» отказались увольнять работника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика