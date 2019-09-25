Саудовская Аравия не исключает военный ответ Ирану за обстрел своих нефтяных объектов

«Никто не хочет войны, никто не хочет эскалации. Мы рассматриваем все доступные нам варианты ответных действий. Придет время, и мы примем решение», — сказал аль-Джубейр в интервью Би-би-си в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.





Эр-Рияд считает Иран ответственным за ракетный обстрел и использование дронов при налете на стратегически важные саудовские объекты.





«Мяч на стороне иранцев. Они должны перестать вести себя так агрессивно. Политика умиротворения не работала с Ираном в прошлом и не принесет плодов в будущем», — добавил саудовский министр.





Ранее США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Британия, Франция и Германия согласились с доводами Вашингтона.





«Если Иран продолжит идти по пути смерти и разрушений, никто не должен вести с ним никакие переговоры», — сказал Адель аль-Джубейр в своем интервью Би-би-си.





Иран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.





Ответственность за нападение взяло на себя движение йеменских повстанцев-хуситов, однако в Эр-Рияде считают, что хуситам не под силу атака такой дальности и такого масштаба.





В прошлом году США вновь ужесточили санкции против Ирана, после того как Дональд Трамп вывел страну из соглашения по иранской ядерной программе.





По условиям сделки, заключенной в 2015 году между Ираном и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Евросоюзом, в ответ на смягчение международных санкций Тегеран обязался предпринять ряд шагов, доказывающих, что он не работает над созданием ядерного оружия.





В мае 2018 года Белый дом заявил, что попытается уговорить другие страны не покупать иранскую нефть и прибегнет к давлению на Иран с целью заключения новой ядерной сделки.









Исторической встречи не будет

В среду госсекретарь США Майк Помпео, принимающий участие в Генассамблее ООН, заверил репортеров, что Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании с Ираном.





«В конечном итоге иранцам надо будет самим решить, выбирают ли они насилие и ненависть», — сказал Помпео.





Президент Франции Эммануэль Макрон вызвался организовать историческую встречу между Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.





Однако Роухани с трибуны Генассамблеи ООН отказался встречаться с Трампом, пока против его страны действуют экономические санкции. Он также выразил сомнение в том, что США искренне хотят разрешить ситуацию, напомнив присутствующим, как в прошлом году Майк Помпео чуть ли не с гордостью заявил, что Вашингтон наложил на Иран «самые жесткие санкции в истории».





«Как можно им верить, когда официальные представители американского правительства приветствуют планомерное уничтожение великой нации, приветствуют давление, оказываемое на 83 миллиона иранцев, особенно женщин и детей? Народ Ирана никогда не забудет и не простит этих преступлений и этих преступников», — сказал президент Ирана.





Он также отверг идею совместного фото с Дональдом Трампом, который в прошлом уже инициировал снимки с другим непримиримым противником политики США — лидером КНДР Ким Чен Ыном.





«Подобные фотографии, фотографии момента, уместны на последнем этапе переговоров, но не в их начале», — объяснил Хасан Роухани.