Российское государственное агентство назвало Минск преградой для НАТО на пути к Москве

«Посмотрим, как Беларусь будет реагировать на то, что в десяти километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России», — отметил эксперт.





В сентябре Минобороны Литвы анонсировало переброску в страну на полгода около 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и 70 единиц другой техники.





Тогда же глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу.