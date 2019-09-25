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Белорус завоевал серебряную медаль в скоростном восхождении на Эльбрус
Источник материала: Партизан
Эльбрус — самая высокая горная вершина Европы.
Спортсмены Мозырского нефтеперерабатывающего завода завоевали серебряную медаль в скоростном восхождении на западную вершину самой высокой горы Европы по классу «экстрим», передает
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Эльбрус — самая высокая горная вершина Европы.
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