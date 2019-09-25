Очередная сессия Кировского райсовета депутатов состоится 2 октября

2 октября 2019 года состоится 19-я очередная сессия Кировского районного Совета депутатов 28 созыва. Об этом сообщила председатель Кировского райсовета депутатов Галина Слабодникова.
Начало очередной сессии районного Совета депутатов в 10.00 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, 80).
На сессию выносится вопрос «О соблюдении на территории Кировского района законодательства об охране и использовании земель»
Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов, руководители учреждений общего среднего образования.