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Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае
Источник материала: СТВ
Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе
Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):
Виктория Коношенко:
В Ухани Вика изучает китайский язык. К третьему курсу бегло общаясь со студентами и преподавателями. Впрочем, белорусскому учит и китайцев. Исправляя, если кто-то не совсем знает, где находится Беларусь.
Виктория Коношенко:
А ещё его посещают туристы. Причины: холмы Луоцзяшань и старинная архитектура.
Анна Луо, заместитель директора международного отдела Уханьского университета:
Скажем так: его китайцы не очень жалуют. Природа. У 90% жителей Поднебесной – непереносимость лактозы. Но оставшиеся десять процентов – это огромный рынок, 140 миллионов человек. Которые, особенно взрослые, переходят с тёплой воды (китайцы её пьют постоянно) на молоко.
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Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе «Специальный репортаж». Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):Мы сейчас находимся в...
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