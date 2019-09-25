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Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

26.09.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):
Мы сейчас находимся в Уханском университете. Это моя аудитория, где я каждый день – с понедельника по пятницу – занимаюсь, слушаю уроки, делаю домашние задания.

Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

Это Ухань. Небольшой по местным, и мегаполис – по меркам мировым. С 10-миллионным населением. О деталях обучения в лучшем ВУЗе города рассказывает Вика. Из родной Орши девушка приехала сюда три года назад.

Виктория Коношенко:
Когда преподаватель пишет, когда заканчивается место, он просто берёт и продолжает писать. То есть с задних рядов будет все видно, что написано.

В Ухани Вика изучает китайский язык. К третьему курсу бегло общаясь со студентами и преподавателями. Впрочем, белорусскому учит и китайцев. Исправляя, если кто-то не совсем знает, где находится Беларусь.

Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

Виктория Коношенко:
Из-за того, что Беларусь и Россия на китайском звучит почти одинаково, если дословно, то Беларусь звучит «Белая Россия», поэтому они думают, что я из России. Я говорю – нет, из Беларуси.

ВУЗ в Ухане входит в список трёхсот лучших в мире. А его студенческий городок – словно отдельный район города. Здесь живут и учатся 44 тысячи человек.

Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

А ещё его посещают туристы. Причины: холмы Луоцзяшань и старинная архитектура.

Анна Луо, заместитель директора международного отдела Уханьского университета:
Сейчас у нас учится только один человек из Беларуси. Большинство международных студентов – из Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Но мы очень хотели бы, чтобы к нам приезжало больше ребят из вашей страны.

Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

На вопрос, по чему девушка больше всего скучает в Китае, Вика ответила…

Виктория Коношенко:      
По еде. Потому что в Китае не так много молочной продукции. Есть молоко, но оно, в основном, соевое.  

Скажем так: его китайцы не очень жалуют. Природа. У 90% жителей Поднебесной – непереносимость лактозы. Но оставшиеся десять процентов – это огромный рынок, 140 миллионов человек. Которые,  особенно взрослые, переходят с тёплой воды (китайцы её пьют постоянно) на молоко.  

Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

Люди в материале: Виктория Коношенко, Анна Луо
 
 
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Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе «Специальный репортаж».  Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):Мы сейчас находимся в...
 
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