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Кирилл Рудый о том, почему «Один пояс и один путь» прошёл через Беларусь: «Это всё решает бизнес»
Источник материала: СТВ
Город Ухань – это конечная точка в маршруте поставок «Одного пояса и одного пути». Сюда, в том числе по водному пути, – через реку Янцзы – поступают и белорусские продукты, рассказали в программе
В прошлом году Беларусь поставила в Китай молочной продукции на $60 млн. Это в 13 раз больше, чем в 2017 году. Ухань – один из трёх городов (еще Чжэнчжоу и Чунцин) куда ходят контейнерные поезда с нашим товаром. В этом магазине успели убедиться в его качестве.
Дзо Лу, заместитель генерального директора торговой компании «Ухань-Азия-Европа»:
Беларусь – единственная в Европе и СНГ, кто прошел сертификацию на продажу в Китае говядины и птицы. Мы конкурируем с крупнейшими производителями Австралии и Новой Зеландии. Ведь Китай – привлекательный рынок для многих стран. Сегодня право поставлять свою продукцию в Поднебесную имеют 54 молочных завода Беларуси, два мясокомбината, и пять птицефабрик.
Такие показатели стали возможными благодаря участию Беларуси в «Одном поясе и одном пути». Наша страна одной из первых присоединилась к глобальной инициативе Китая. Проект предполагает создание нового Шёлкового пути: от Юго-Восточной Азии до Европы. Государства, которые так или иначе в нём участвуют – это 60% населения планеты. А экономический потенциал проекта – $20 триллионов.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в КНР:
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Город Ухань – это конечная точка в маршруте поставок «Одного пояса и одного пути». Сюда, в том числе по водному пути, – через реку Янцзы – поступают и белорусские...
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