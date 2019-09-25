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«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и открытость белорусского лидера располагали для разговора без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Действительно, очень откровенный Президент, очень искренний. Ответил откровенно на все практически вопросы на самые разные темы, начиная от политических, экономических взаимоотношений, от отношений его к тому, что происходит в Украине, на востоке Украины, по ситуации с Крымом откровенно поговорил.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала 1+1:
Вот та самая вышиванка, которую наши коллеги везли из Украины специально для Президента. Вручили лично в руки. А в кулуарах белорусские журналисты обсуждали, какие там изображены орнаменты – наши или украинские. Наверное, их национальную принадлежность определит только узкий специалист.
Но в такой близости – культурной, исторической, ментальной – и есть наша сила и ключ к дальнейшему понимаю и взаимодействию.
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«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко
Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и...
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