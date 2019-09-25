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«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

26.09.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и открытость белорусского лидера располагали для разговора без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Я даже записал для себя его фразу, цитату: «Искренность и откровенность – это моя фишка», – сказал Александр Лукашенко.

Действительно, очень откровенный Президент, очень искренний. Ответил откровенно на все практически вопросы на самые разные темы, начиная от политических, экономических взаимоотношений, от отношений его к тому, что происходит в Украине, на востоке Украины, по ситуации с Крымом откровенно поговорил.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала 1+1:
Это действительно яркий профессиональный опыт – небудничный опыт. Это важная встреча.

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку

Вот та самая вышиванка, которую наши коллеги везли из Украины специально для Президента. Вручили лично в руки. А в кулуарах белорусские журналисты обсуждали, какие там изображены орнаменты – наши или украинские. Наверное, их национальную принадлежность определит только узкий специалист.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Но в такой близости – культурной, исторической, ментальной – и есть наша сила и ключ к дальнейшему понимаю и взаимодействию.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Брага, Ольга Кошеленко
 
 
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Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и...
 
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