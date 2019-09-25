|
Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На встрече с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какими качествами должен обладать президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина):
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На встрече с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какими качествами должен обладать президент,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)