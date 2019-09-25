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Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зеленский до президентства был актером. Даже репетировал это в сериале «Слуга народа». Кстати, Александр Лукашенко его не смотрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси вряд ли возможна такая ситуация: менталитет не тот, в стране политическая обстановка другая. Да и чтобы стать Президентом, вряд ли определяющим здесь выступает диплом о высшем образовании или род деятельности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Зеленский до президентства был актером. Даже репетировал это в сериале «Слуга народа». Кстати, Александр Лукашенко его не смотрел, сообщили в...
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