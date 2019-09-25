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О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

26.09.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, конфликт в Донбассе, наша независимость, союз с Россией, ситуация в мире – десятки тем 26 сентября оказались в поле зрения Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко впервые провел встречу с представителями ведущих украинских СМИ.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Это руководители и главные редакторы рейтинговых телеканалов, информагентств и газет. Время для диалога выбрано неспроста. В начале октября глава государства отправится в Житомир на Форум регионов двух стран – уже второй в истории. А потому такой откровенный разговор важен и для Минска, и для Киева.

Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

Корреспондент Ольга Коршун продолжит.

История белорусско-украинских отношений уходит корнями глубоко в историю. Но такая встреча проходит точно впервые. Представители ведущих СМИ Украины в гостях у нашего Президента. Первыми впечатлениями делятся, что называется, уже с порога.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Очень понравилось. Вот это, конечно, впечатляет. Я в Беларуси был и раньше и видел собор. Но такой я впервые вижу. Я просто впечатлен.

Ольга Коршун, корреспондент:
А Дворец Независимости вас впечатлил?

Сергей Брага:
Да, конечно же. Масштабы, отделка – все очень впечатляет.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Журналисты во Дворце Независимости впервые, но эти стены для них как родные. Здесь состоялись исторические переговоры «Нормандской четверки». От нынешнего разговора ждут не меньше.

Сергей Брага:
Для меня очень важна эта встреча в первую очередь в личностном отношении, потому что я впервые встречаюсь с Президентом Беларуси. Для меня это знаковое событие. Даже немного волнуюсь. В принципе, я ожидаю открытого разговора, открытого общения. Я так понимаю, что Президент тоже настроен на открытый разговор, открытое общение. Мы соседи, нам надо дружить, мы и дружим.

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О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Во Дворце Независимости – представители самых авторитетных и крупных СМИ Украины.  Для нашей страны такой разговор – возможность донести свою позицию по ключевым вопросам и услышать, что происходит в Украине из первых уст.

Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Сейчас в Украине сохраняется сложная ситуация. Как разрешить конфликт, спрашивает главный редактор телеканала «Украина». Юрий Сугак сам родом из Донецка. В свое время переехал в Киев, но на малой родине – друзья и родственники. Как разрешить конфликт, где как ни в Минске искать ответ на этот вопрос.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Юрий Сугак, главный редактор телеканала «Украина»:
Очень хотелось бы услышать ваше мнение, как разрешить этот конфликт? Спасибо, что Минск предоставил такую площадку для переговоров. Мы знаем вашу позицию и участие. Вы предлагаете постоянно различные виды помощи. Ваше видение разрешения конфликта, насколько оно возможно?

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. Более того, тогда помощник у меня работал Макей, нынешний министр иностранных дел, я его отправил к ним с этой позицией. И предупредил Туска: «Если вы не примите эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине». Он помолчал и сказал: «Господин Президент, видимо, да».

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Ситуации с Крымом могло и не возникнуть, если бы после распада СССР Беларусь и Украина не отказались от ядерного оружия. Но история распорядилась по-другому.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Александр Лукашенко:
Почему я занимаю такую позицию по отношению к целостности Украины? Я не боюсь это так откровенно говорить.

1994-1995 год. Будапешт. Я, Кучма, Ельцин, Клинтон, Блэр и Нурсултан Назарбаев на одной сцене подписываем договор. Я бы его не подписал. Я только стал Президентом. До меня уже Шушкевич подписал. Все озабочены были сбором этого ядерного оружия в одну страну, в Россию сплавить. Слушайте, если бы у нас сегодня или у вас было ядерное оружие, кто-то Крым бы забрал или еще чего-то – нет.

Мы бесплатно передали, как от нас требовали американцы, россияне и вся мировая общественность (и казахи) это оружие России. Так? Взамен нам обещали неприкосновенность границ, территориальную целостность и ядерный зонтик. То есть нас ядерным оружием должны были прикрывать, если вдруг, кто – Россия. Я подписал этот документ, и тогда Украина – карта Украины – была с Донбассом, с Крымом и так далее. Я этот документ подписал. Что сейчас я должен сделать – отказаться от своей подписи? Нет.

Беларусь также гарантированно была в этих границах. Если вдруг, не дай Бог, к примеру, поляки или литовцы на нас напали, то это было бы нападение, как на Россию. Если на вас напали, то это нападение, как на Россию. Россия, предоставив нам, взяла обязательства этот ядерный зонтик нашим же ядерным оружием, которое вы видели, обеспечить.

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О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

В последнее время в медиа-пространстве появилась информация об углублении интеграции Беларуси и России. Это не прошло незамеченным в Украине. Все-таки эта страна – один из наших основных партнеров.

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина»:
В Украине очень активно следят за событиями, которые идут в процессе создания, скажем так, интеграционных процессов в Союзном государстве России и Беларуси. В какой степени они могут повлиять на украино-белорусские отношения? Не повредят ли они украино-белорусские отношениям?

Вопрос один – не повредят ли украино-белорусским отношениям?

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Александр Лукашенко:
Когда идут эти досужие разговоры – я уже приоткрою занавес этот – мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему, я ее поднял, я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, – выбрось это из головы» (далее здесь).

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О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Коршун, Сергей Брага, Ольга Кошеленко, Владимир Зеленский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-украинские отношения, конфликт в Донбассе, наша независимость, союз с Россией, ситуация в мире – десятки тем 26 сентября оказались в...
 
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