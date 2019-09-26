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В Кобрине легковушка сбила школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу

26.09.2019 22:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе школьника. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Видео: KOIN Интернет-провайдер

Авария произошла днем 25 сентября. На записи камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль повернул с улицы Николаева направо, на улицу Дзержинского. Легковушка остановилась перед переходом пропустить пешеходов, которые шли на разрешающий сигнал светофора. Когда полоса освободилась, водитель начал движение. В это время на пешеходный переход выбежал школьник. Мальчик попытался перебежать дорогу перед проезжающим автомобилем, но не успел.

В результате столкновения пешеход получил травмы. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу.

 
 
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Мальчик попытался перебежать дорогу перед проезжающим автомобилем, но не успел.
 
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