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В Кобрине легковушка сбила школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу
Источник материала: Tut.by
В Кобрине автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе школьника. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.
Видео:
Авария произошла днем 25 сентября. На записи камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль повернул с улицы Николаева направо, на улицу Дзержинского. Легковушка остановилась перед переходом пропустить пешеходов, которые шли на разрешающий сигнал светофора. Когда полоса освободилась, водитель начал движение. В это время на пешеходный переход выбежал школьник. Мальчик попытался перебежать дорогу перед проезжающим автомобилем, но не успел.
В результате столкновения пешеход получил травмы. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу.
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Мальчик попытался перебежать дорогу перед проезжающим автомобилем, но не успел.
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