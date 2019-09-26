Виды балконного остекления

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Балконы в жилых домах давно перестали быть чуланами для выращивания рассады или складирования ненужных вещей. Пространство эффективно используется на благо владельцев жилья, став чудесным уголком отдыха либо комфортной рабочей зоной. Но если помещение открытое, то оно выглядит неухоженным и беззащитным. Поэтому многие домовладельцы задаются вопросом, как сделать балконное остекление, чтобы балкон стал красивым, удобным, безопасным.

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«Холодные» окна



Изображение носит иллюстративный характер

В зависимости от того, какую функцию будет выполнять балкон в доме, выбирают тип монтируемых окон. От этого зависит сумма расходов на их приобретение и выполнение работ.

Застеклить можно «холодным» либо «теплым» способом. Холодный тип окон выполняют из алюминия. Устанавливают их для надежной защиты от осадков, ветра, пыли. Летом здесь можно комфортно отдохнуть. Зимой помещение используют только как неотапливаемое, для хранения различных вещей и инвентаря. Такой вариант остекления достаточно легкий, поэтому применить его можно даже на старых балкончиках.

Монтаж выполняют за несколько часов. Используют различные формы окон — раздвижные или обычные, отделку соответствующего дизайна, типы подоконников, других элементов.

Очаг тепла и уюта: «теплые» окна



Изображение носит иллюстративный характер

Если же решили сделать балконное остекление с целью получить дополнительную полезную площадь под круглогодичный спортзал, оранжерею или кабинет, в таком случае применяют «теплые» окна в Минске .

Здесь неуместны простые стеклопакеты или алюминиевая основа. Для жилых помещений применяются иные стандарты. Касается это и застекления балконов, лоджий, веранд. Как минимум, тут должны быть установлены стеклопакеты не менее чем с двумя камерами, рамы могут быть ПВХ или деревянные. Чтобы добиться нужного уровня теплоизоляции, оптимальная толщина стеклопакета — 36 мм, ширина профиля — 70 мм.

Особые требования предъявляют к дизайну. Фурнитура подбирается в едином стилевом решении с интерьером жилья. Стекла можно декорировать, применив пескоструйную или витражную техники, матирование, тонирование и другие дизайнерские приемы. Профиль ламинируют или окрашивают.

Перед тем как принять решение об остеклении балкона, представьте, как вы будете его использовать: работать, выращивать цветы, отдыхать. Возможно, вы примите решение об объединении дополнительной площади с жилой комнатой.

Выбор подрядчика





Бережливый хозяин, естественно, задумается, как выбрать удобное время для выполнения стекольных работ? Чтобы сэкономить, заказать остекление можно в зимнее время, вплоть до апреля месяца. Этот временной отрезок не является сезоном для массового производства работа такого типа, поэтому можно сэкономить на заказе.

Вторым, не менее важным аспектом, станет выбор исполнителя. Чтобы найти компанию, которая выполнит ваш заказ на балконное остекление, заходите на TAM.BY : мы собрали для вас список компаний, отзывы и специальные предложения. Если выбор пал на нескольких подрядчиков, то обязательно сравните разницу в стоимости рам, стеклопакетав, их характеристики, стоимость монтажа, гарантийных обязательствах.