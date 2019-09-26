ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мстиславль стал целевой площадкой для обмена опытом с представителями идеологической вертикали соседних районов

26.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Мстиславль стал целевой площадкой для обмена опытом с представителями идеологической вертикали соседних районов о роли православных традиций и историко-культурного наследия региона в формировании духовно-нравственных ценностей у жителей района.

Участие в работе мероприятия принял заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Могилевского облисполкома Олег Пищенко.

С деятельностью отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома участников стажировки по совершенствованию взаимодействия местных органов власти и церкви по духовно-нравственному воспитанию населения и сохранению памятников историко-культурного наследия ознакомила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп.

Участники стажировки посетили ГУО «ЦКРОиР» и отделение дневного пребывания для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, где им представили опыт организации работы школы «Завет» и клуба «Православный час».

Особый интерес у гостей вызвала выставка народной иконы, «Царская семья. Николай II» в духовно-просветительском Центре.

Продолжилась работа целевой площадки научно-практической конференцией «Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, падзеі, людзі”, которая прошла на базе средней школы № 2 г. Мстиславля с участием историков, краеведов и педагогов.

Валентина КРАВЦОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мстиславль стал целевой площадкой для обмена опытом с представителями идеологической вертикали соседних районов о роли православных традиций и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что ждет Беларусь в случае мирового финансового кризиса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика