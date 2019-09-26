Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Мстиславль стал целевой площадкой для обмена опытом с представителями идеологической вертикали соседних районов о роли православных традиций и историко-культурного наследия региона в формировании духовно-нравственных ценностей у жителей района.

Участие в работе мероприятия принял заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Могилевского облисполкома Олег Пищенко.

С деятельностью отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома участников стажировки по совершенствованию взаимодействия местных органов власти и церкви по духовно-нравственному воспитанию населения и сохранению памятников историко-культурного наследия ознакомила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп.

Участники стажировки посетили ГУО «ЦКРОиР» и отделение дневного пребывания для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, где им представили опыт организации работы школы «Завет» и клуба «Православный час».

Особый интерес у гостей вызвала выставка народной иконы, «Царская семья. Николай II» в духовно-просветительском Центре.

Продолжилась работа целевой площадки научно-практической конференцией «Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, падзеі, людзі”, которая прошла на базе средней школы № 2 г. Мстиславля с участием историков, краеведов и педагогов.

Валентина КРАВЦОВА.