В Кореличском районе продолжаются пикеты по сбору подписей за кандидатов в депутаты Палаты представителей

Пикеты с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходят в Кореличском районе.
26 сентября районные организации РОО «Белая Русь» и Компартии Беларуси провели очередной пикет на площадке возле Дома быта.
Как отметила член инициативной группы Лилия Артюх, жители района проявляют интерес к предстоящей избирательной кампании, считают, что новый состав парламентариев сможет эффективно выражать мнение народа.
Из первых уст:
Елена МЕДВЕДЬ:
— На выборы обязательно пойду, потому что считаю свой голос важным. Хорошо, что проводятся пикеты, когда можно узнать, кто является потенциальным кандидатом в депутаты.
Валентина ШАХ:
— Считаю, что в Палате представителей нужны инициативные люди, которые смогут подсказать новые пути развития нашей республики. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть, что за человек будет аккумулировать наши мнения и идеи.
Анна ЩЕМЕР:
— На выборы я обязательно пойду, так как считаю, что от них зависит решение наших насущных вопросов. Таких, например, как ремонт дорог, жилья и в целом благоустройство всей инфраструктуры.
Инна ЛЕЙКО
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