ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кореличском районе продолжаются пикеты по сбору подписей за кандидатов в депутаты Палаты представителей

26.09.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Кореличском районе продолжаются пикеты по сбору подписей за кандидатов в депутаты Палаты представителей

Пикеты с целью сбора подписей избирателей по выдвижению  кандидатов  в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходят в Кореличском районе.
26 сентября районные организации РОО «Белая Русь» и Компартии Беларуси провели очередной пикет на площадке возле Дома быта.

Как отметила член инициативной группы Лилия Артюх, жители района проявляют интерес к предстоящей избирательной кампании, считают, что новый состав парламентариев сможет эффективно выражать мнение народа.

Из первых уст:

Елена МЕДВЕДЬ:

— На выборы обязательно пойду, потому что считаю свой голос важным. Хорошо, что проводятся пикеты, когда можно узнать, кто является потенциальным кандидатом в депутаты.

Валентина ШАХ:

— Считаю, что в Палате представителей нужны инициативные люди, которые смогут подсказать новые пути развития нашей республики. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть, что за человек будет аккумулировать наши мнения и идеи.

Анна ЩЕМЕР:

— На выборы я обязательно пойду, так как считаю, что от них зависит решение наших насущных вопросов. Таких, например, как ремонт дорог, жилья и в целом благоустройство всей инфраструктуры.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора  

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикеты с целью сбора подписей избирателей по выдвижению  кандидатов  в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходят в Кореличском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко продолжает побеждать в Китае: в полуфинале встретится с 1-ой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика