В Кореличском районе продолжаются пикеты по сбору подписей за кандидатов в депутаты Палаты представителей

Источник материала: Полымя





Пикеты с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходят в Кореличском районе.

26 сентября районные организации РОО «Белая Русь» и Компартии Беларуси провели очередной пикет на площадке возле Дома быта.

Как отметила член инициативной группы Лилия Артюх, жители района проявляют интерес к предстоящей избирательной кампании, считают, что новый состав парламентариев сможет эффективно выражать мнение народа.

Из первых уст:

Елена МЕДВЕДЬ:

— На выборы обязательно пойду, потому что считаю свой голос важным. Хорошо, что проводятся пикеты, когда можно узнать, кто является потенциальным кандидатом в депутаты.

Валентина ШАХ:

— Считаю, что в Палате представителей нужны инициативные люди, которые смогут подсказать новые пути развития нашей республики. От того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть, что за человек будет аккумулировать наши мнения и идеи.

Анна ЩЕМЕР:

— На выборы я обязательно пойду, так как считаю, что от них зависит решение наших насущных вопросов. Таких, например, как ремонт дорог, жилья и в целом благоустройство всей инфраструктуры.

Инна ЛЕЙКО

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