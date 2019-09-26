ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Останки Калиновского и его соратников перезахоронят в Литве

26.09.2019 22:06 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Найденные на горе Гедимина останки казненных участников восстания 1863 года - Калиновского и его соратников - будут перезахоронены на кладбище Расу в Вильнюсе 22 ноября

Об этом сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на правительство Литвы.

Останки повстанцев сначала привезут в Виленский кафедральный собор, а затем на кладбище Расу.

По словам вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, 8 октября в правительстве будут обсуждать ход предстоящей церемонии. На нее уже приглашены представители Беларуси, Украины, Польши, Латвии.

Напомним, белорусские активисты и историки инициировали сбор подписей под обращением к литовскому Сейму с просьбой переправить в Беларусь для перезахоронения останки Кастуся Калиновского. Власти никак не отреагировали на этот факт.

Ранее литовское правительство ранее сообщало, что намеревается пригласить на церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года руководство Беларуси, Украины и Польши. Надписи на могилах будут сделаны, в том числе, на белорусской языке - этого добилась белорусская сторона.

"Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найденные на горе Гедимина останки казненных участников восстания 1863 года - Калиновского и его соратников - будут перезахоронены на кладбище Расу в Вильнюсе 22...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Заславле из горящей школы вывели более 730 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика