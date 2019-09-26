Останки Калиновского и его соратников перезахоронят в Литве

Найденные на горе Гедимина останки казненных участников восстания 1863 года - Калиновского и его соратников - будут перезахоронены на кладбище Расу в Вильнюсе 22 ноября

Об этом сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на правительство Литвы.

Останки повстанцев сначала привезут в Виленский кафедральный собор, а затем на кладбище Расу.

По словам вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, 8 октября в правительстве будут обсуждать ход предстоящей церемонии. На нее уже приглашены представители Беларуси, Украины, Польши, Латвии.

Напомним, белорусские активисты и историки инициировали сбор подписей под обращением к литовскому Сейму с просьбой переправить в Беларусь для перезахоронения останки Кастуся Калиновского. Власти никак не отреагировали на этот факт.

Ранее литовское правительство ранее сообщало , что намеревается пригласить на церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года руководство Беларуси, Украины и Польши. Надписи на могилах будут сделаны, в том числе, на белорусской языке - этого добилась белорусская сторона.

"Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.