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Останки Калиновского и его соратников перезахоронят в Литве
Источник материала: БДГ
Найденные на горе Гедимина останки казненных участников восстания 1863 года - Калиновского и его соратников - будут перезахоронены на кладбище Расу в Вильнюсе 22 ноября
Об этом
Останки повстанцев сначала привезут в Виленский кафедральный собор, а затем на кладбище Расу.
По словам вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, 8 октября в правительстве будут обсуждать ход предстоящей церемонии. На нее уже приглашены представители Беларуси, Украины, Польши, Латвии.
Напомним, белорусские активисты и историки инициировали
Ранее литовское правительство ранее
"Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.
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Найденные на горе Гедимина останки казненных участников восстания 1863 года - Калиновского и его соратников - будут перезахоронены на кладбище Расу в Вильнюсе 22...
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